Chris Paul s’est offert son record en carrière… au rebond : tiens, un autre vieux qui tutoie des sommets à bientôt 40 balais

Chris Paul, de son nom complet Christopher Paul, né le 6 mai 1985 à Winston-Salem en Caroline du Nord, est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur aux Suns de Phoenix.

36 ans, 37 pendant les prochains Playoffs, et Chris Paul, de son vrai nom… bref, continue de défier les lois de la nature. Tout comme LeBron James, 37 ans et dans la forme de sa vie depuis 19 ans (?!?!), le meneur des Suns n’en finit plus de driver son équipe vers les sommets et si cette nuit son meilleur collègue Devin Booker a plutôt dévissé (5/22 au tir dont 0/7 du parking), le Point God a une nouvelle fois géré les affaires courantes, de surcroit face à son ancienne franchise des Clippers. Un match tout en gestion, dans lequel les Suns auront vu l’outsider revenir leur souffler sur la nuque au dernier quart-temps mais qu’ils auront fini par remporter, logiquement, pour enchainer sur une troisième win de suite et pour récupérer le… meilleur bilan de la Ligue avec 30 victoires et 8 défaites grâce à la défaite des Warriors face à New Orleans.

Chris Paul ? Une fois de plus plus propre que la propreté elle-même. 14 points, 13 rebonds, 10 passes, 2 steals, un sourire, et même… un record personnel et un milestone de plus dans son immense carrière. Le record en question ? Ses 13 rebonds, tout simplement son record en carrière, carrière qui n’a tout de même pas débuté avant-hier on le rappelle. Un autre cap historique passé par CP3 ? Celui des matchs à 10 points ou plus et 10 passes ou plus, puisque le futur Hall Of Famer est désormais sur le podium all-time de la discipline. Et vous, vous faisiez quoi à 36 ans ? Moi je vais juste reprendre une biscotte au Brie.

CP3 now has the 3rd most games with 10+ points & 10+ assists in NBA history 👏 pic.twitter.com/nqUdVmKOiS — Bleacher Report (@BleacherReport) January 7, 2022

Un Devin Booker bourré mais un Chris Paul concentré à la baguette, un Cam Johnson qui a pour sa part battu son record en carrière au scoring avec 24 puntos et un Jalen Smith encore une fois très très solide, suffisant pour taper des Clippers toujours démunis mais qui retiendront surtout la bonne nouvelle de la nuit concernant… Kawhi Leonard. Chris Paul, lui, n’a jamais aussi bien porté son surnom et les Suns peuvent voir venir, au moins tant que ce petit génie sera aux commandes.