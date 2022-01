Tous les buzzer beaters de la saison NBA en vidéo : spoiler, R.J. Barrett vient de faire une entrée fracassante

Si la saison des Knicks ne fait clairement pas rêver, voir le Madison Square Garden rugir de bonheur est toujours un moment à part. Et cette nuit, on a été servis avec le carton de Vavane mais aussi et surtout l’improbable buzzer beater de R.J. Barrett. Un buzzer tellement ouf que la NBA a décidé de sortir une compilation des shoots assassins cette saison.

Quand on est fan de basket, y’a absolument rien de mieux qu’un money time serré avec la rencontre qui se joue sur une ultime possession. Le genre de situation où certains craquent, mais où d’autres se transforment soudainement en héros. C’était donc le cas de R.J. Barrett cette nuit face aux Celtics, qui est venu ajouter son nom à la liste des buzzerbeater men. Une liste composée évidemment de DeMar DeRozan, qui en a carrément enchaîné deux en deux jours pour bien passer à la nouvelle année. Les Pacers et les Wizards s’en souviennent encore. Luka Doncic fait aussi partie du lot, lui qui a crucifié les Celtics en début de saison. Décidément, Boston et les fins de match, c’est vraiment dur cette année. Et puis comment ne pas citer le shoot le plus fou de toute la saison, cette prière de Devonte’ Graham sur le parquet d’Oklahoma City pour offrir une win inespérée aux Pelicans. Juste in-cro-yable.

On ne va pas citer tout le monde, car on veut tout de même vous laisser découvrir cette petite vidéo de deux minutes concoctée par la NBA. Alors asseyez-vous confortablement, prenez un petit truc à grignoter si ça vous chante, et appréciez les explosions (ou l’exaspération) du public qui accompagnent chaque buzzer.