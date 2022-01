NBA All-Star Game – les oubliés des votes : Jrue Holiday, Dejounte Murray, Jaylen Brown… par ici la liste des joueurs snobés

Comme toujours après les premiers résultats des votes pour le All-Star Game, les réactions sont nombreuses notamment par rapport aux joueurs injustement snobés au profit d’autres mecs tout simplement plus populaires. La saison 2021-22 ne fait pas exception à la règle, et on a voulu mettre à l’honneur ces gars qui méritent plus de reconnaissance par rapport à leurs accomplissements sur les terrains.

Ci-dessous, vous retrouverez une liste de dix joueurs dont le nom ne figure pas parmi les 40 ayant récolté le plus de votes au 6 janvier 2022 (20 joueurs de frontcourt, 20 joueurs de backcourt, à l’Est et à l’Ouest). On ne dit pas que ces gars-là sont des All-Stars indiscutables, mais ils méritaient au moins de voir leur blaze apparaître au vu de leur saison 2021-22.

# Rappel des résultats des votes

Jrue Holiday (Bucks)

Stats : 18,4 points, 4,6 rebonds, 6,7 passes, 1,6 interception, 49,9% au tir, 38,2% à 3-points, 70,9% aux lancers-francs

Habitué à être sous-estimé, Jrue Holiday ne fait sans doute plus trop attention aux résultats des votes pour le All-Star Game. Mais les vrais savent. Jrue fait clairement partie des joueurs les plus solides de la NBA au poste de meneur, lui qui a évidemment aidé les Bucks à terminer au sommet la saison dernière grâce à ses grosses qualités de two-way player. Cette année, il est égal à lui-même malgré un début de saison plombée par une blessure, et a enchaîné les perfs de patron notamment durant l’absence de Giannis Antetokounmpo. All-Star seulement une fois durant sa carrière, Holiday mérite d’y retourner ASAP.

Shai Gilgeous-Alexander (Thunder)

Stats : 22,6 points, 4,7 rebonds, 5,2 passes, 41,6% au tir, 28,5% à 3-points, 82,2% aux lancers-francs

Passé pas très loin de disputer son premier All-Star Game en carrière la saison dernière, Shai Gilgeous-Alexander a vu ses chiffres à l’efficacité offensive chuter cette année, mais il réalise quand même une grosse campagne au sein d’une équipe du Thunder qui – faut bien l’avouer – n’est pas aussi catastrophique que prévu (13 victoires – 24 défaites). SGA a réalisé plusieurs dingueries récemment, avec notamment ce buzzer beater sur la tête de Nico Batum et des Clippers. Juste pour info, depuis le début du mois de décembre, Shai c’est presque 26 points et 6 passes de moyenne en 14 matchs.

Jaylen Brown (Celtics)

Stats : 24,2 points, 6,1 rebonds, 2,6 passes, 1,2 interception, 45,6% au tir, 36,1% à 3-points, 77,3% aux lancers-francs

Oui, les Celtics réalisent une première partie de saison bien décevante. Oui, Jaylen Brown a déjà raté 14 matchs sur les 39 disputés par Boston. Oui, Brown est capable de rater un lay-up dans les dernières secondes d’un match serré. Mais quand même. All-Star pour la première fois de sa carrière la saison dernière, Jaylen nous sort une campagne du même acabit ou presque et mérite donc bien plus de considération. Quand on voit que son coéquipier Jayson Tatum est quatrième des votes sur le frontcourt à l’Est et que Brown n’apparaît même pas dans le Top 10, on se dit qu’il y a un petit problème.

Dejounte Murray (Spurs)

Stats : 18,0 points, 8,4 rebonds, 8,9 passes, 2,0 interceptions, 44,2% au tir, 33,6% à 3-points, 69,6% aux lancers-francs

Alors que beaucoup attendaient les Spurs dans les bas-fonds de l’Ouest, la franchise de Gregg Popovich est actuellement dixième de sa conférence et donc en course pour une place au play-in tournament. L’une des raisons à cela se nomme Dejounte Murray, qui a franchi un très gros cap sur cette première partie de saison 2021-22. Il surpasse toutes ses moyennes en carrière, sa polyvalence fait vraiment des merveilles, il est leader de la NBA au nombre d’interceptions par match (avec Alex Caruso et Gary Trent Jr.), et il est même capable de faire la diff dans le money time. Bref, il en coche des cases le garçon !

Domantas Sabonis (Pacers)

Stats : 18,7 points, 11,9 rebonds, 4,5 passes, 1,0 interception, 57,3% au tir, 30,4% à 3-points, 74,3% aux lancers-francs

Les Pacers ont du mal à trouver une quelconque identité cette saison et on ne sait pas si Domantas Sabonis possède vraiment un avenir dans l’Indiana. Mais en matière de production, le fiston d’Arvydas continue de répondre présent, lui qui a notamment raflé un titre de joueur de la semaine y’a pas très longtemps. Alors certes, ses chiffres sont en baisse par rapport à l’an passé où Domas tournait en 20-12-7 (pour une deuxième nomination All-Star de suite), mais ce n’est pas pour autant qu’il faut les prendre pour acquis. Sabonis reste l’un des intérieurs les plus polyvalents de la NBA en attaque et si LaMarcus Aldridge ou Nikola Vucevic peuvent se retrouver dans le Top 10 du frontcourt à l’Est, y’a pas de raison pour que Domantas n’y figure pas. Enfin si, il y en a une, il joue à Indiana…

Bradley Beal (Wizards)

Stats : 24,1 points, 4,7 rebonds, 6,4 passes, 45,6% au tir, 28,8% à 3-points, 83,6% aux lancers-francs

Si Bradley Beal a connu un début de saison un peu pourri sur le plan individuel pendant que ses Wizards cartonnaient, ne pas le voir parmi les dix guards ayant reçu le plus de votes à l’Est reste une vraie anomalie. On parle toujours de l’un des meilleurs arrières NBA et en plus, il a redressé la barre dernièrement : 30 points et 8 passes de moyenne à 50% au tir dont 36% du parking, voici ses stats sur les sept derniers matchs de Washington, où il a dû assumer des responsabilités supplémentaires au niveau du playmaking avec les absences de Spencer Dinwiddie, Raul Neto ou encore Aaron Holiday. L’occasion pour lui de lâcher une perf à 17 assists contre les Bulls, record en carrière s’il vous plaît.

Brandon Ingram (Pelicans)

Stats : 22,6 points, 6,2 rebonds, 5,0 passes, 44,3% au tir, 32,6% à 3-points, 81,5% aux lancers-francs

L’absence de Zion Williamson caractérise clairement la saison 2021-22 des Pelicans, seulement 13e à l’Ouest avec un bilan claqué de 14 victoires pour 25 défaites. Cela ressemble donc à une nouvelle campagne perdue pour les Pels mais ça n’empêche pas Brandon Ingram de lâcher une production statistique calibre All-Star. Le MIP 2020, qui avait participé au match des étoiles la même année pour la première et unique fois de sa carrière, propose du 22-6-5 chaque soir, ce qui n’est clairement pas donné à tout le monde. Mais il paye les pauvres résultats collectifs de NOLA (même s’il y a du mieux ces dernières semaines), ses absences (neuf matchs ratés), et sans doute aussi le fait d’évoluer dans un petit marché comme la Nouvelle-Orléans.

Kyle Lowry (Heat)

Stats : 13,7 points, 4,6 rebonds, 8,3 passes, 42,0% au tir, 32,2% à 3-points, 84,2% aux lancers-francs

Pas les stats les plus folles, mais ça fait longtemps qu’on ne juge plus Kyle Lowry par rapport aux chiffres. Le meneur vétéran a débarqué à Miami et tout de suite, on a vu son impact. C’est comme s’il avait toujours joué à South Beach, lui qui colle parfaitement à la fameuse Heat Culture dont on entend parler H24 dans le sud de la Floride. On connaît le bonhomme : son expérience, son gros derrière, sa capacité légendaire à provoquer des passages en force, son intelligence de jeu… tout ça, c’est Kyle Lowry. Et quand on sait que Jimmy Butler et Bam Adebayo (entre autres) enchaînent les absences cette saison, on a envie de souligner encore plus l’importance de Lowry à Miami, qui est aujourd’hui dans le Top 4 de l’Est.

Mike Conley (Jazz)

Stats : 14,1 points, 2,9 rebonds, 5,3 passes, 1,1 interception, 46,5% au tir, 43,1% à 3-points, 81,5% aux lancers-francs

Quand on voit que Rudy Gobert et Donovan Mitchell ne sont que neuvième et septième au niveau des votes dans leur classement respectif, ce n’est pas vraiment une surprise de ne pas voir Mike Conley. Pas évident d’être dans la lumière quand on évolue à Utah, surtout quand on est dans l’ombre de Spida et Rudy. Sauf qu’une nouvelle fois, Mike nous sort une saison très très propre au sein d’une équipe du Jazz solidement installée sur le podium de l’Ouest. Repêché pour le All-Star Game la saison dernière, qui était d’ailleurs son tout premier en carrière, Conley ne reverra sans doute pas le match des étoiles mais il mérite bien une petite mention.

Alex Caruso (Bulls)

Stats : on s’en tape, c’est le GOAT

Comment ça Alex Caruso n’est pas dans le top de votes ? Légende vivante passée par Los Angeles et raison numéro un de la superbe campagne des Bulls cette année, le divin chauve méritait sans doute plus que n’importe qui. Ne pas le voir dans le Top 10 des arrières à l’Est, c’est déjà le plus gros blasphème de l’année 2022 et ça sera difficile de faire pire.

Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive, mais ce sont les noms qui nous viennent le plus rapidement à l’esprit au vu de la première partie de saison régulière 2021-22. Vous en avez d’autres en tête ? Si c’est le cas, c’est le moment de les balancer !