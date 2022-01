NBA All-Star Game : les premiers votes sont tombés, Stephen Curry intouchable dans la Conférence Ouest !

On avait entouré la date du 6 janvier sur notre calendrier. Pourquoi ? Car c’est la date où les premiers résultats des votes pour le All-Star Game 2022 sont communiqués. Et ils viennent justement de tomber ce jeudi soir. Après avoir fait le point sur la Conférence Est, on passe à l’Ouest, où un certain Stephen Curry rafle tout !

Clairement, dans le Wild Wild West, il y a Steph et les autres. Même s’il est en grosse galère avec son tir actuellement, Curry est toujours numéro un dans le cœur des fans, lui qui est assez loin devant la concurrence. 2 584 623 votes, c’est le total le plus élevé au sein des deux conférences (désolé KD) et ça représente plus de 500 000 votes supplémentaire par rapport à LeBron James (2 018 725), second à l’Ouest et en tête pour les joueurs du frontcourt. Même le King n’arrive pas à suivre la popularité de Steph, qui surfe évidemment sur sa première partie de saison calibre MVP, les superbes résultats des Warriors et les records battus en cours de route. Si Curry n’a pas besoin de tout ça pour rester l’un des grands visages de la NBA actuelle, le retour au top des Dubs version Steph rendait cette première place quasiment inévitable. Il suffit de regarder le nombre de joueurs de Golden State dans le Top 20 des votes pour s’en rendre compte. Non seulement y’a Curry, mais Andrew Wiggins est carrément quatrième à l’Ouest (!) parmi les joueurs du frontcourt, devant Draymond Green. On aime vraiment bien la saison de Wiggins, mais faut pas pousser mémé dans les orties comme on dit. Et pour couronner le tout, Klay Thompson est lui… quatrième dans le backcourt, sans jouer le moindre match cette année. On sent que la Dub Nation a pris ces votes pour le All-Star Game comme une véritable mission, et les fans de Golden State ne vont sans doute pas s’arrêter là. Préparez-vous, quand on fera un nouveau point le 13 janvier prochain, on risque d’avoir Kevon Looney et Damion Lee dans le lot.

Derrière Curry et LeBron, on retrouve logiquement Nikola Jokic (1 649 809), auteur d’une nouvelle campagne de folie après avoir raflé le titre de MVP la saison dernière. Juste impossible de passer à côté, même quand on est fan des frères Morris (ça existe ?). Toujours sur le frontcourt, Paul George prend la troisième place (1 072 591) malgré son séjour prolongé à l’infirmerie. Sur le début de saison, PG-13 mérite clairement mais ça fait quand même un moment que le garçon est éloigné des parquets. Attention car s’il ne revient pas rapidement, l’ami Wiggins pourrait bien lui griller la politesse. On tient à souligner que notre Rudy Gobert national n’est que neuvième à l’Ouest parmi les joueurs du frontcourt (218 819), et ce malgré une nouvelle campagne de patron au sein d’un Jazz qui tourne à plein régime. Son copain Donovan Mitchell n’est lui pas beaucoup plus haut chez les arrières, nouvelle preuve que ça n’aide vraiment pas de jouer à Salt Lake City. Par contre, ça aide de jouer à Los Angeles, Anthony Davis, Carmelo Anthony et Russell Westbrook se retrouvant tous dans le Top 10 malgré la campagne claquée des Lakers. Pour le deuxième spot dans le backcourt de l’Ouest, c’est pour l’instant Luka Doncic (787 690) qui tient la barre même si perso, on mettrait bien le phénomène Ja Morant devant lui vu les dingueries qu’il réalise en ce moment avec les Grizzlies. Ces deux-là risquent de se fighter jusqu’au bout et ce sera l’une des principales courses à suivre. Enfin, au sein de la machine collective des Suns (meilleur bilan NBA avec Golden State), Devin Booker et Chris Paul sont respectivement cinquième et sixième chez les arrières, tandis que Deandre Ayton s’incruste tout juste dans le Top 10 du frontcourt.

Voilà pour le gros point sur la Conférence Ouest. Pas de surprise au sommet avec l’intouchable Stephen Curry et le King LeBron James, mais quelques batailles à surveiller notamment pour le deuxième spot sur le backcourt. Allez, on n’a désormais plus qu’à vous donner rendez-vous le 13 janvier prochain pour un nouveau point maison !

