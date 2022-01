Programme NBA : seulement quatre matchs au menu dont un Suns – Clippers, juste ce qu’il faut après la folle soirée de mercredi

Après la folle soirée d’hier qui a clairement fait honneur à la réputation du Mercredi Panzani, la NBA revient cette nuit avec un programme allégé, et franchement c’est pas plus mal. Quatre petits matchs au menu, juste ce qu’il faut pour récupérer tout en regardant du basket.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 6 JANVIER 2022

1h30 : Knicks – Celtics

Knicks – Celtics 2h : Grizzlies – Pistons

Grizzlies – Pistons 2h : Pelicans – Warriors (sur beIN Sports Max 4)

Pelicans – Warriors (sur beIN Sports Max 4) 4h : Suns – Clippers (sur beIN Sports 1)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Suns – Clippers (4h) : vu la gueule des affiches, pas facile d’en choisir une. On va quand même mettre un réveil à 4h avec ce remake des Finales de Conférence Ouest 2021. Enfin remake, sur le papier car sur le terrain, quelques grands acteurs vont manquer à l’appel. Toujours pas de Paul George côté Clippers, ni de Ivica Zubac ou de Luke Kennard. Cependant, on note le retour de Nico Batum, out lors des cinq derniers matchs de Los Angeles. Chez les Suns, pas de Deandre Ayton, Jae Crowder ou Javale McGee, de quoi permettre à Bismack Biyombo de continuer son show dans les raquettes, lui qui vient tout juste d’être prolongé pour le reste de la saison par Phoenix. En cas de victoire, Chris Paul, Devin Booker et Cie pourraient prendre la tête de la NBA, à condition que les Warriors se plantent chez les Pelicans dans le même temps.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Une défaite des Warriors chez les Pels, dit comme ça on n’y croit pas mais quand on sait que Stephen Curry, Draymond Green et Juan Toscano-Anderson seront absents, c’est possible.

Ja Morant est sur une autre planète en ce moment, et quelque chose nous dit que les Pistons n’arriveront pas à le faire revenir sur Terre.

Knicks – Celtics, un match entre deux franchises mythiques mais aussi entre deux équipes bien décevantes cette saison. Vous voyez la chose comme vous voulez.

Contrairement à hier, la nuit s’annonce plutôt calme sur la planète NBA en ce jeudi 6 janvier. L’occasion de dormir un coup ? Lol, on sera devant, bien évidemment.