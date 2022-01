Miracle à Los Angeles : Kawhi Leonard est en avance sur sa rééducation, il y a une « forte possibilité » que le monstre fasse un comeback cette saison !

Si la planète basket a plutôt essayé de se remettre du shoot rentré par RJ Barrett sur la tête des Celtics au buzzer cette nuit, il fallait au moins ça pour faire de l’ombre à une info majeure qui est tombée un peu plus tard dans la soirée. En effet, Chris Haynes de Yahoo Sports a rapporté que Kawhi Leonard pourrait faire son retour aux Clippers cette saison, et que la possibilité est sacrément élevée.

Comme quoi, les fans des Clippers ont la possibilité de sourire parfois dans leur vie !

Souvent pointés du doigt pour leur poisse et pourtant bien ambiancés par la magnifique aventure des Playoffs 2021, les supporters de la nation bleue et blanche de Los Angeles ont eu leur lot de soupirs et de tristesse dans leur récente histoire. Il y a encore pas si longtemps, alors que Paul George réalisait un début de saison de niveau All-Star total, on apprenait que l’ailier devait quitter les siens suite à une blessure contractée au niveau du coude. Encore une star qui disparaît, six mois après le fameux genou de Kawhi Leonard qui avait tourné en Playoffs face au Jazz. Ce jour-là, les fans s’en souviennent encore. Alors que l’Ouest ouvre ses portes et les Finales NBA semblent être une réelle possibilité, les Clippers doivent faire avec une rupture des ligaments croisés pour leur franchise player, le genre de cauchemar qui peut vous faire passer tout un été dans une cave. Une fois la nouvelle digérée, les hommes de Tyronn Lue inspiraient une bonne partie de la planète basket en terminant le Jazz en demi-finale et en tenant le regard un temps soit peu avec les Suns, mais la réalité revenait vite prendre le dessus avec cette question qui empêchait de nombreux habitants de Los Angeles de dormir la nuit : est-ce que le timing de cette blessure fait que Leonard ne pourra pas jouer toute la saison prochaine…? Quittant son équipe le 14 juin 2021, cette possibilité était et reste réelle. Et bien évidemment, Kawhi oblige, on avait peu d’informations concernant sa rééducation, son état de santé, son état d’esprit et le projet d’un comeback cette saison. Good news, le reporter Chris Haynes est arrivé avec un sacré cadeau lors de la première mi-temps du match opposant les Suns aux Clippers.

Sources: My @NBAonTNT report on Los Angeles Clippers star Kawhi Leonard now ahead of schedule in rehab from a torn ACL with a strong possibility of a return this season. pic.twitter.com/geyUX5Rgkv — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 7, 2022

« Les Clippers ont dû faire sans Kawhi Leonard toute cette saison, suite à cette blessure au genou. Mais il y a de bonnes nouvelles, puisque des sources de la Ligue m’ont informé qu’en réalité Kawhi est en avance sur sa rééducation, et qu’il y a une forte possibilité qu’il réalise un retour dans son équipe cette saison.«

Inutile de prononcer de plus beaux mots aux oreilles des fans des Clippers, tout ce que vous pouvez ajouter c’est « Luke Kennard le GOAT » et on est bons. Plus sérieusement, c’est une excellente nouvelle si elle se confirme dans les semaines à venir. Pour une raison simple, la première, c’est de revoir jouer un des dix meilleurs joueurs de la planète, le MVP des Finales 2019, l’homme qui a roulé sur l’intégralité des Playoffs il y a deux ans, un two-way player suprême et un des garçons qui peut s’asseoir à la table des Giannis, LeBron et KD et peut demander la parole. On ne souhaite jamais voir ce type de talent quitter les parquets, et le basket a besoin de revoir Kawhi faire des folies en attaque comme en défense, à un niveau de MVP. Deuxièmement, difficile de demander meilleur injecteur de motivation et d’optimisme dans la franchise de Nico Batum, elle qui était dans un vrai brouillard récemment avec les incertitudes autour de Paul George et Kawhi Leonard. Si le coude de PG va continuer à faire grincer les dents de nombreux supporters, le fait de savoir que K-wow pourrait revenir cette saison a quelque chose d’incroyablement stimulant. C’est le retour du patron, donc de l’homme qui peut tout changer dans le palmarès des Clippers.

Et enfin troisièmement, et ça c’est un aspect qui a tout de suite été souligné par un paquet d’observateurs venant d’autres franchises, attention aux Clippers si Kawhi Leonard revient et revient en forme cette saison. Si on prend la bande de lascars dirigée par Tyronn Lue, que Kawhi revient en mode déterminé et que Paul George s’y colle également, les cartes peuvent être très vite redistribuées dans la Conférence Ouest. C’était une des plus grandes questions d’ailleurs de ce Top 15 avant que la saison ne démarre : il est sympa Jamal Murray, mais le comeback qui fait bouffer les ongles de tous les GM en coulisses c’est celui de l’homme aux tresses et aux mains démesurées. Car c’est lui, comme il l’a montré à Toronto, qui peut réaliser des performances dignes des meilleurs joueurs de tous les temps. Il va donc falloir faire comme d’hab avec Leonard, à commencer par rester patient. Car lorsqu’il s’agit de donner des infos et transmettre son état de santé, l’homme aime rester discret. Honnêtement ? Une nouvelle update dans six semaines, on prend tous les jours. Cela nous amènerait vers le All-Star Weekend, l’occasion certainement pour Kawhi de faire le point et que son camp leak peut-être une ou deux infos auprès de Chris Haynes. On surveillera ça de très près, mais voilà déjà pour la bombe de la night.

Kawhi Leonard n’a pas joué depuis juin dernier, et avec neuf gros mois de rééducation dans la vie d’un cyborg comme lui, un retour au mois d’avril pourrait totalement avoir lieu. Comme le souligne Haynes dans son rapport, le niveau de confiance est tel que les Clippers s’en foutraient de leur place à l’Ouest : refilez leur le MVP des Finales 2014 et 2019, et on sera ravis de participer aux Playoffs. Affaire à suivre !

Source : Yahoo Sports