NBA All-Star Game : les premiers votes sont tombés, Kevin Durant prend le lead pour la Conférence Est !

On avait entouré la date du 6 janvier sur notre calendrier. Pourquoi ? Car c’est la date où les premiers résultats des votes pour le All-Star Game 2022 sont communiqués. Et ils viennent justement de tomber ce jeudi soir. On fait le point en commençant par la Conférence Est, où un certain Kevin Durant domine les débats.

Tout de suite, on remarque une chose : quand il s’agit de voter pour trois joueurs du frontcourt à l’Est, le choix est assez évident et ça se traduit clairement dans les votes : Kevin Durant, Giannis Antetokoumnpo et Joel Embiid. Trois monstres du jeu, trois mecs calibre MVP, trois joueurs qui méritent clairement d’être titulaires au prochain match des étoiles. KD rafle la mise en récoltant le plus de votes à l’Est (2 360 435) et le deuxième plus de votes sur l’ensemble des deux conférences derrière Stephen Curry. Durant est donc très bien parti pour endosser une nouvelle fois le rôle de capitaine, comme c’était déjà le cas pour le All-Star Game 2021. Le Freak de Milwaukee – capitaine en 2020 – n’est cependant pas très loin derrière (2 145 835), tandis que Jojo est un peu distancé (1 236 060) mais tout de même loin devant le quatrième Jayson Tatum. Si on rappelle que le vote des fans ne représente « que » « 50% des résultats finaux (25% médias, 25% joueurs), quelque chose nous dit que le trio de tête ne bougera pas de sitôt. Que ce soit KD, Giannis ou Embiid, ils cartonnent tous en ce moment avec leur équipe respective et on parle sans doute des trois joueurs les plus dominants de la Conférence Est à l’heure de ces lignes. Logique respectée donc sur le frontcourt !

Sur le backcourt, DeMar DeRozan domine clairement la concurrence, lui qui se retrouve loin devant tout le monde (1 487 598 votes). Et comment pourrait-il en être autrement tellement DMDR réalise une saison de rêve avec les Bulls. Auteur de deux buzzer beaters en deux jours pour bien fêter la nouvelle année, DeMar a véritablement marqué les esprits dernièrement mais c’est sa campagne globale qui lui permet aujourd’hui d’être tout en haut. Quasiment 27 points de moyenne, des mixtapes à mi-distance tous les soirs, des exploits en fin de match à n’en plus finir, tout ça au sein d’une équipe des Bulls première de l’Est et en plus dans un gros marché comme Chicago. C’est ce qu’on appelle une formule gagnante et cette première place sur le backcourt (troisième sur l’ensemble des votes à l’Est) est clairement méritée. La seconde place derrière DeRozan ? C’est sans doute là que l’une des grosses batailles va se dérouler. Au 6 janvier, c’est James Harden qui prend le deuxième spot chez les arrières (892 065), juste devant Trae Young (862 878). On entend déjà les quatre fans d’Atlanta crier à l’injustice, et on les comprend tant la saison individuelle d’Ice Trae est énorme, alors que le Barbu connaît des hauts et des bas cette année malgré quelques perfs XXL ces derniers temps. Harden a cependant l’avantage du bilan – les Hawks galérant pas mal pendant que les Nets sont dans les hauteurs de l’Est – et sans doute l’avantage aussi d’évoluer à Brooklyn. À noter que l’autre star des Bulls Zach LaVine n’est pas très loin derrière (776 043) et sera donc à surveiller.

Parmi les habituelles « anomalies » qui accompagnent les votes des fans, on retrouve du LaMarcus Aldridge ou du Nikola Vucevic dans le Top 10 du frontcourt à l’Est, comme quoi ça sert de jouer à Brooklyn et Chicago. Les présences de Darius Garland et Jarrett Allen symbolisent quant à elles la saison kiffante des Cavs, tandis que le duo des Hornets LaMelo Ball – Miles Bridges récolte aussi quelques votes. Allez, on n’a désormais plus qu’à vous donner rendez-vous le 13 janvier prochain pour un nouveau point maison !

Source texte : NBA