All-Star Weekend : Giannis Antetokounmpo mise sur Sabrina Ionescu, face à Stephen Curry

Le All-Star Weekend se rapproche de plus en plus, et avec lui l’excitation des grands moments que les fans de basket attendent. Parmi ces “moments” ? Indéniablement le concours à 3-points entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu. Les deux snipers se défieront derrière l’arc, et les pronostics vont donc bon train. Après Klay Thompson, c’est au tour de Giannis Antetokounmpo de choisir la star du New York Liberty !

Stephen Curry a beau avoir la main en feu complet ces dernières semaines, il n’est toujours pas le favori de ses pairs pour son duel attendu de samedi face à Sabrina Ionescu. La détentrice du record de paniers primés lors d’un concours à 3-points (hommes et femmes confondus) est en effet la favorite de plusieurs stars de la Ligue. C’est le cas de Giannis Antetokounmpo, qui ne passe pas par quatre chemins pour parler de son choix.

“Je mets tout mon argent sur Sabrina.” – Giannis Antetokounmpo.

Désolé Steph, mais vous êtes presque vu comme l’outsider par certains. Ne reste plus qu’à tous les faire mentir, comme dirait l’autre. Et d’ailleurs, qu’est-ce que le Greek Freak pense de lui même concourir, un jour, dans ce tournoi de précision qu’est le 3-point contest ? Ce n’est pas exclu.

“Il ne faut jamais dire jamais. Parce que je crois vraiment en mon travail acharné. Peut-être quand je serai vieux et que je ne bougerai plus aussi bien, que je n’aurai plus l’avantage physique dans la peinture, je commencerai à tirer plus de 3-points […] Peut-être dans le futur, quand j’aurai 36, 37, 38 ans…” – Giannis Antetokounmpo.

Une chose est certaine : Giannis au concours à 3-points ? On sera devant. En attendant, rendez-vous à 2h dans la nuit de samedi à dimanche pour le duel entre Stephen Curry et Sabrina Ionescu !

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

— WNBA (@WNBA) July 14, 2023

