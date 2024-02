Paul George : “Je n’ai pas assez joué à Indiana pour avoir mon maillot retiré”

Paul George sera de retour, le temps d’un weekend, sur les terres de ses débuts en NBA. Les Pacers… l’équipe qui l’a fait grandir et devenir une star. Si l’ailier des Clippers espère recevoir un accueil chaleureux de la part des fans, il estime cependant qu’il ne mérite pas que son maillot soit retiré par les Pacers. Humble.

Paul George a marqué une génération de fans des Pacers, de fans de basket en général, lorsqu’il portait la tunique d’Indiana. Plusieurs saisons au delà des 20 pions de moyenne, des actions complètement folles qui ont fait le tour de la planète… pensée tendre et nostalgique à ce dunk 360 de dingo en 2014. Un côté extrêmement flashy, mais aussi diablement efficace : par deux fois, en 2013 et 2014, il a mené son équipe jusqu’aux finales de l’Est… mais par deux fois, Les Heatles lui ont barré la route des Finales NBA. Il a grandi à Indianapolis, et en est reconnaissant.

“Mon passage ici a été super. Je l’ai apprécié. J’ai grandi, j’ai énormément appris. Ils m’ont fait grandir en tant que joueur” – Paul George.

Un joueur qui s’est inscrit, entre 2010 et 2017, dans la liste des grands noms que la franchise a pu compter. De quoi lui valoir un maillot accroché au plafond de la salle des Pacers en fin de carrière ? Peut-être que oui, et Paulo serait honoré… même s’il ne croit pas mériter cela.

“Honnêtement, pensez aux gars [dont le maillot à déjà été retiré], il y a quoi, quatre gars. Les gars qui sont en haut, Reggie Miller… il a joué 18 ans ici. Pour ces gars là, c’est la longévité qui parle. Je n’ai pas joué assez longtemps ici.” – Paul George.

Un peu d’histoire : sur les quatre maillots de joueurs retirés à Indiana, trois le sont pour des joueur ayant brillé en ABA avec l’équipe (Mel Daniels, George McGinnis, Roger Brown) et l’autre est donc pour Reggie Miller. Est-ce que Paul peut s’asseoir à la table de ces gars ? Pas certain. Et lui-même espère que bientôt, on ne l’évoquera même plus… pour parler d’un certain Tyrese Haliburton à sa place.

“Peut-être que dans quelques années, on se souviendra à quel point le groupe était spécial quand j’étais ici… J’ai espoir que Tyrese Haliburton les emmène loin. S’ils n’y parviennent pas d’ici 15, 20 ans, alors ils considèreront notre époque comme spéciale. Tyrese va accomplir de grandes choses ici, j’espère que la franchise l’entourera avec du talent pour qu’il puisse aller au bout. Et quand cela arrivera, il ne sera même plus question de retirer mon maillot ici.” – Paul George

Leçon d’humilité de la part d’une star NBA, quelque chose de parfois trop rare. Et qui fait d’autant plus plaisir quand on lit de tels propos. On espère que le public d’Indiana recevra son ex-chouchou à la hauteur du respect et de la gratitude que ce dernier porte à l’équipe.

