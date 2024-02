Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau ! La quatrième édition de la saison avait justement lieu ce mercredi et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son hoodie TrashTalk. C’est parti !

Comme à chaque fois, il y avait des carottes autour desquelles slalomer pour éviter un réveil désagréable. LeBron James est toujours questionable, mais il était vraiment absent cette nuit, tout comme Kawhi Leonard qui pourrait même manquer le All-Star Game ce dimanche. Allez hop, ça fait déjà 3,8% des joueurs de TTFL hors course pour le Pick de la Muerte. Ice Trae a aussi soufflé une vague de froid sur 4,3% des participants mais on ne sait pas si c’est son score (16) ou la défaite des Hawks à Charlotte qui est le plus triste dans cette histoire. On ne remercie pas non plus Devin Booker pour ses deux techniques synonyme d’exclusion au bout d’à peine 5 minutes de jeu contre les Pistons. RIP à tous les copains qui faisaient confiance au best pick lors du dernier PDLM, on est pas ensemble !

Mais il y avait aussi des bons spots à trouver pour les joueurs les plus inspirés. Les All-Stars ont fait le boulot cette nuit à l’image de Stephen Curry, James Harden, Tyrese Maxey, Bam Adebayo ou encore Donovan Mitchell qui ont tous tapé des scores supérieurs à 45. Shoutout à Anthony Davis qui s’est régalé en l’absence du King (60 points TTFL); à Kyrie Irving qui a fait le show contre les Spurs (59) et à Zion Williamson qui s’est régalé dans la raquette des Wizards (62).

Mais il fallait être un peu fou ou ne plus rien avoir d’autre de disponible dans son deck pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, car c’est sur Deni Avdija qu’il fallait miser, avec ses 72 points TTFL au compteur. Le sniper des Wizards a fait le match de sa vie dans la défaite face aux Pelicans (43 points à 13/24 dont 6/10 du parking et 11/13 aux lancers, 15 rebonds, 3 assists et 1 contre) et il fallait être sacrément doué pour l’annoncer. Félicitations aux 19 devins qui avaient lu dans la boule de cristal.

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE FÉVRIER 2024

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, trois joueurs repartiront avec leur hoodie du Shop TrashTalk. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 3 petits chanceux pour qui vont pouvoir finir l’hiver bien au chaud et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Matmat03 Donoscar33 JDDexotic

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous figurez dans la liste ci-dessus, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

