Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par Tarmak, la marque basket de Décathlon ! La cinquième édition de l’année avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec son t-shirt TS500 signature Tarmak. C’est parti !

Comme d’habitude, il y avait des carottes à éviter cette nuit. Julius Randle a invité 3,9% des joueurs dans son potager avec un magnifique score de 2. Son coéquipier des Knicks, Jalen Brunson n’a guère mieux performé (13). Il ne fallait pas non plus miser sur Jalen Green (14) ou même sur Kevin Durant qui a repris en douceur (21). L’infirmerie était aussi bien remplie avec Kawhi Leonard, Jaren Jackson Jr. ou Lauri Markkanen. Vous l’aurez compris, les pièges étaient partout cette nuit !

Mais comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, il y avait de bonnes opérations à faire en TTFL pour les joueurs les plus inspirés. On commence par Mikal Bridges (45) et Cameron Johnson (51) qui se sont bien amusés contre les Rockets. Du côté des Clippers, il fallait plutôt miser sur Robert Covington (51) et Russell Westbrook (64) que les noms habituels. Dans le choc entre les Bulls et les Lakers, on a eu droit à un grand duel dans la raquette entre Nikola Vucevic (57) et Anthony Davis (70).

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait miser sur les coéquipiers Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday qui ont fait la totale aux Pacers. Chacun dans son style, les deux All-Stars des Bucks sont montés à 79 points TTFL chacun et ont été sacrés rois de la nuit. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir la promenade de santé de Milwaukee en voyage à Indianapolis. Vous étiez 210 devins à miser sur le duo Jrue-Giannis et bien vous en a pris.

🔥 CE SOIR… C’EST PICK DE LA MUERTE EN TTFL !! 🔥 À gagner : 5 * 1 T-SHIRT TS500 TARMAK !! 🤩 1⃣ Choisis un joueur en #TTFL

2⃣ Fais le best pick TOUS ceux qui font best pick participent au tirage au sort !! Alors, vous allez prendre qui ?! 😱 pic.twitter.com/zU4wm8C6k6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 29, 2023

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE MARS 2023

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, cinq joueurs repartiront avec le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Tarmak à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence un t-shirt TS500 signature Tarmak. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 5 petits chanceux qui vont pouvoir faire tomber le pull pour fêter l’arrivée du printemps et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

Bayonette Gws30 Anthony7109 Anthonychap42 Omar97

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous êtes dans cette liste des 5, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

