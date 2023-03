Sans équipe depuis presque un an, DeMarcus Cousins cherche des réponses à ses questions. Visiblement affecté par sa situation sportive actuelle, le néant donc, le Big Man s’est récemment livré dans une interview.

C’est une énigme comme il en existe quelques unes en NBA. DeMarcus Cousins n’a plus joué depuis le 28 avril 2022. C’était face au Warriors avec la tunique des Nuggets. Depuis, Boogie n’a plus d’équipe. Triste pour le #4 de la Draft 2010, quatre fois All-Star et figure importante de la NBA des années 2010. À 32 ans DMC semble dans une impasse et s’est exprimé à ce sujet :

“Je n’arrive pas à avoir de réponses honnêtes de la part des équipes à qui je propose mes services. Je me pose beaucoup de questions. Je suis le genre de personne qui, à chaque fois que je traverse une période difficile, se regarde d’abord. Que puis-je faire pour m’améliorer ?”

Un an, une éternité pour un joueur de sa trempe. Au mois de janvier dernier, Boogie Cousins s’était entraîné avec les Lakers en vue d’une pige chez les Angelinos. Visiblement ça ne l’a pas fait, mais DMC déplore le maniement de la langue de bois dans les équipes NBA. Et DeMarcus mérite de vraies réponses, notamment compte tenu de sa dernière saison en date avec les Nuggets :

31 matchs joués pour 14 minutes de jeu en moyenne

9 points, 6 rebonds et 2 passes

Des stats très propres pour Cousins qui ne justifient absolument pas sa mise au placard un an plus tard. D’autant plus que sa campagne de Playoffs avec Denver avait été très convaincante, notamment contre les Warriors, d’autant plus qu’en 2023 DeAndre Jordan joue encore en NBA et, ça, c’est clairement inconcevable.

