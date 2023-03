Absent lors de la rencontre entre Bulls et Lakers à Chicago pour raisons personnelles, le pivot de Chicago a récemment désactivé toutes ses pages sur les réseaux sociaux. Avant de quitter Twitter, il a laissé un message expliquant qu’il avait besoin de s’occuper de sa santé psychologique.

Être un sportif de très haut niveau, ça veut dire être capable de relever des défis sur le terrain. Ça veut aussi dire être capable d’encaisser les critiques. Sur le papier en tout cas, car depuis plusieurs années, la sorte de lentille que sont les réseaux sociaux peuvent être vecteurs d’anxiété, de stress et influencer durablement les performances d’un athlète. C’est dans cet esprit qu’Andre Drummond s’est donc mis à l’écart. Avec un dernier tweet évoquant son besoin de prendre du repos à ce niveau.

Deleting all my social apps my Managment will take over , also changing my number ..

Time to focus on my mental health . If you too are struggling with your mental health, you are not alone 💙 it’s okay to ask for help

