La nuit dernière a été historique puisqu’elle marque le retour officiel des Kings en Playoffs. Une phrase qu’on ne pouvait plus écrire depuis 2006. Désormais, ce sont les Hornets qui détiennent la plus longue série sans Playoffs en NBA. Car on n’a plus vu la franchise de Charlotte en avril depuis 2016.

Cette nuit, les Kings ont enfin passé non pas le témoin, mais le bonnet d’âne d’équipe sans Playoffs. De Californie, ce bonnet fait donc un grand voyage jusqu’en Caroline du Nord pour se retrouver à Charlotte. Les Hornets ne sont plus allés en Playoffs depuis sept ans et c’est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ils sont encore loin du record des Kings car il faudrait une décennie sans postseason, mais sept ans en NBA c’est une éternité. Il y a le temps de changer d’époque, de renouveler les stars et même de marque de ballon. La dernière fois que les Hornets jouaient encore au basket mi-avril ? Les joueurs phares de la franchise étaient Kemba Walker et Nicolas Batum. Aujourd’hui, Cardiac Kemba recherche des genoux neufs pour pouvoir refouler les parquets NBA et Nico Batum fait le bonheur des Clippers. Grâce aux nouveautés apportées par Adam Silver, les joueurs de la Queen City ont quand même pu jouer quelques matchs de “postseason” grâce au play-in. Mais à chaque fois c’est un match, une défaite, au revoir, merci.

Aujourd’hui, les Frelons sont tout en bas de la conférence Est. Leur leader, LaMelo Ball, a connu beaucoup de blessures et son lieutenant, Miles Bridges, n’a pas joué de la saison après avoir fait des siennes l’été dernier hors du parquet. Le management n’a pas non plus réglé ce problème dans la raquette, enfin si… mais trop tard. Steve Clifford a en effet donné une chance à Mark Williams mais seulement lorsque toutes les chances de play-in étaient foutues.

Les Hornets ont le quatrième pire bilan de la Ligue et vont donc forcément avoir un bon (tout est relatif) pick de draft. De quoi continuer la reconstruction. Le top pour eux, comme pour tout le monde évidemment, serait de mettre la main sur un certain Victor Wembanyama et il est vrai que le simple fait d’imaginer LaMelo Ball envoyer Wemby en orbite laisse présager quelques frissons. Même si Charlotte ne pick pas en premier, d’autres prospects sont bien sûr intéressants comme Scoot Henderson, qui a montré de quoi il était capable début octobre face à VW, mais également toute la saison en G League Ignite avec une ligne de stats vraiment complète face à des adultes (17 points, 5 rebonds et 6 passes). En tout cas, le retour de Charlotte en Playoffs passera sûrement par l’identité de celui qui sera sélectionné à la Draft 2023. En attendant ? Prenez donc ce bonnet et installez-vous, là, juste dans le coin.