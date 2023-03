Son nom n’est pas forcément cité en premier dans la Course au trophée de meilleur défenseur de l’année, mais les attaquants NBA savent à quel point c’est compliqué de jouer face à lui. Lui, c’est Lu Dort, premier rempart du Oklahoma City Thunder et pire adversaire possible aux yeux du top scoreur Damian Lillard.

Lillard tourne cette saison à 32 points par match. Il a marqué 71 points en l’espace d’une seule rencontre, avec également deux autres perfs à 60 et 50 pions. Il est aussi le meilleur marqueur de l’histoire des Blazers avec plus de 19 000 points en carrière. Bref, on parle de l’une des armes offensives les plus redoutables du circuit NBA, en particulier dans le money time. Mais il arrive que Dame D.O.L.L.A. tombe sur un os. Surtout quand il se déplace à Oklahoma City.

Doux Jesus la PRISON dans laquelle Luguentz Dort a mis Damian Lillard 🔒🔒🔒pic.twitter.com/hYwSyJcCHm — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 22, 2022

C’était en décembre dernier, dans les dernières secondes d’un match opposant les Blazers au Thunder. Lu Dort a lockdown Damian Lillard pour assurer la victoire à OKC. Une action que Dame n’a pas oubliée. La preuve.

“Le meilleur défenseur NBA ? C’est Lu Dort. Je pense qu’il a le mélange parfait de puissance, vitesse et vivacité, tout en ayant l’envie de défendre. Et il est jeune. Donc je pense qu’il est le meilleur.”

Sacré compliment !

Avec ses 100 kilos pour 1m93, Lu Dort est le genre d’adversaire qui est très difficile à contourner. Il est bâti comme une armoire à glace, il est solide et rapide sur ses appuis, il lit bien les écrans posés face à lui pour éviter les switchs, il sait mettre de l’impact physique sans faire faute et bien contester les shoots adverses. On rappelle qu’on parle d’un mec non drafté, qui a réussi à se faire une place en NBA à travers sa défense. C’est donc avec la plus grande fierté qu’il se coltine les meilleurs attaquants adverses dans le but de leur pourrir la vie.

Outre Damian Lillard, Luka Doncic et Kawhi Leonard font aussi partie des superstars qui ont été stoppées par Lu Dort en fin de match cette saison, Luka déclarant même après coup que le joueur du Thunder “est l’un des trois meilleurs défenseurs NBA”. Bref, avec Lu dans les parages, personne ne dort tranquille (trop fier de la vanne).

“He’s one of the top three defenders in the NBA. It’s really tough to play against him.” Luka Doncic on Lu Dort 🤝pic.twitter.com/Oid3XKE1yM — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 30, 2022

i count four attempts to either screen or divert Lu Dort off of Kawhi in the final possession. stuck to him like a shadow.https://t.co/OVTMZOsT4x pic.twitter.com/1JU8aMbnsH — Rob Perez (@WorldWideWob) March 22, 2023

Même si l’attaque reste un work in progress pour Lu Dort (14 points de moyenne à 39% au tir), il ne fait aucun doute que le Canadien de 23 ans est aujourd’hui une référence défensive en NBA. Il participe ainsi grandement à la belle saison du Thunder, dans le Top 10 de la NBA à l’efficacité défensive cette année et toujours en course pour décrocher une place en Playoffs/Play-In.

__________

