Après deux passages en NBA la saison passée chez les Bucks puis les Nuggets en tant que doublure de Nikola Jokic, DeMarcus Cousins n’avait pas trouvé d’opportunité en début de saison pour poursuivre son aventure avec la Grande Ligue. Le tunnel est peut-être bientôt terminé, puisque le pivot va s’entraîner dans les prochains jours avec les Lakers, selon Chris Haynes du Bleacher Report.

La fin de la traversée du désert pour Boogie ? Rien n’est sûr mais en tout cas, il aura l’opportunité de montrer qu’il peut apporter des choses à l’effectif des Lakers, qui ont décidé de le convier à un workout en vue d’un éventuel contrat de dix jours. Depuis hier, les franchises sont autorisées à signer ce type de contrat.

The Los Angeles Lakers intend to bring in four-time NBA All-Star DeMarcus Cousins for a workout next week, league sources tell @BleacherReport: https://t.co/koEOoAy9Rm

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 6, 2023