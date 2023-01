Embourbé dans un bazar sportif et extra-sportif depuis un bon bout de temps, Kyrie Irving semble s’être offert un semblant de rédemption auprès de la franchise de Brooklyn ces dernières semaines . Alors qu’il était encore persona non grata au sein de la Ligue il y a peu, il semblerait, selon le New York Post, que le board des Nets songe désormais à lui offrir un nouveau contrat l’été prochain.

Et si c’était véritablement ça, revenir de loin ? Être adulé pour son style de jeu et ses performances, puis mis sur liste noire à cause de ses prises de position extra-sportives, pour finalement mettre de l’eau dans son vin sur la scène médiatique, se reprendre sur le terrain et reproduire ses miracles d’antan en mieux. C’est ce que semble réussir Kyrie Irving qui, après s’être beaucoup éparpillé sur des sujets hors-baskets très sensibles en début de saison, nous montre depuis quelques semaines les merveilles qu’il est capable d’accomplir sur les parquets quand il est focus.

Et c’est là que l’on en vient à la situation contractuelle de “Kai”. L’ancien meneur des Cavs et des Celtics est en effet agent-libre à l’été 2023, ce qui le rend disponible pour signer absolument n’importe où (genre aux Lakers par exemple). Mais après une énième frasque à base de propos antisémites qui s’est terminé par une suspension de huit matchs en novembre, il se murmurait même dans la Ligue… qu’aucune franchise n’était prêt à prendre le risque de s’associer à Irving.

Cependant, la promotion de Jacque Vaughn à la place de Steve Nash sur le banc des Nets semble avoir aidé l’ancien de Duke à se mettre à jouer sérieusement au basket. Et voilà qu’après quelques semaines où tout va pour le mieux sur les parquets et que le meneur ne s’est pas fait remarquer en dehors, Joe Tsai, le proprio de l’autre franchise de New York, pourrait finalement se montrer enclin à donner un nouveau contrat au champion NBA 2016.

“Je ne pense pas que cela soit fou. [Voir Kyrie Irving resigner avec les Nets] est plus probable que l’inverse.” – Bobby Marks d’ESPN sur le cas Kyrie Irving.

Il convient de remettre un peu de contexte. Actuellement troisièmes de l’Est, les Nets ont connu entre la fin 2022 et le début 2023 une série spectaculaire de douze victoires de rang, au cour de laquelle Kyrie a tourné à presque 30 points de moyenne, en 50-40-90 ! Des moyennes qui en font, tenez-vous bien (on espère que vous n’êtes pas en bus), le meilleur scoreur de sa franchise sur cette période faste, devant Kevin Durant, excusez du peu. Alors que le ROY 2012 aura 31 ans au moment de se retrouver agent-libre, et que KD, encore sous contrat jusqu’en 2026, la perspective de pouvoir jouer le titre encore quelques années rend forcément tentante l’idée de resigner Uncle Drew, surtout à un tel niveau.

Le niveau du meneur des Nets à la balle orange sera toujours corrélé à son éparpillement en dehors des parquets, et il demeure à ce titre une petite incertitude à son sujet. Donc on ne parle certes pas (encore ?) du max, mais qu’on se le dise, un Kyrie Irving bien luné qui joue peut-être l’un de de ses meilleurs basket en carrière, ça se prolonge plutôt aisément.

