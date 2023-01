Du haut de ses 42 ans bien tassés et de sa barbe grisonnante, Udonis Haslem est officiellement le doyen de la NBA. Pas facile de garder le rythme de la Grande Ligue pour un quarantenaire, mais le vieux tonton du Heat a confié son secret : il s’inspirerait en réalité de la routine… de LeBron James.

Ça saute aux yeux à la vue du niveau similaire des deux darons. Les grands pères ont débarqué en NBA la même année, ont joué ensemble à Miami pendant quatre ans et pourraient achever leurs carrières respectives à peu près en même temps. Et niveau palmarès ? Quasi la même chose : à un titre, 4 MVPs et 32 000 points près (entre autres) on est tout pareil. Or, si U.D a réussi à conserver un niveau de All-Star indiscutable à plus de 42 piges (non), c’est apparemment… en s’inspirant du King, justement.

“There’s no way I’m able to still be out here running and jumping and keeping up with these guys at 42 if I didn’t take care of my body in a certain way. So that was definitely something I took out of Bron’s book.” – Udonis Haslem (@Anthony_Chiang) pic.twitter.com/5fScQuR56V — NBACentral (@TheNBACentral) January 5, 2023

“Je ne serais jamais capable de continuer à courir et à sauter, ou ne serait-ce qu’à garder le rythme de ces gars à 42 ans si je ne prenais pas soin de mon corps d’une certaine manière. Donc oui, c’est clairement quelque chose que j’ai appris de LeBron.” – Udonis Haslem, pour Anthony Chiang du Miami Herald.

Bon, vous avez compris : c’est grâce à sa routine impeccable que ce bon vieux Udonis arrive toujours à tenir Usain Bolt au 100m et à foudroyer Renaud Lavillenie sans perche, on en est tous témoins chaque soir sur le terrain. Dans les faits, l’assistant coach le vétéran du Heat a joué exactement 63 matchs… sur les 7 dernières saisons, dont trois en tant que starter. Effectivement, on est sur un gros rythme, faut faire gaffe au claquage. Moins de 2 points par match pour une moyenne de 7 minutes depuis 2016-17, ah pour le coup on est pas vraiment sur les stats de Bronbron. Ça fait des années qu’on attend l’annonce de retraite de l’ancêtre floridien, et des années qu’Udonis Haslem nous refait le coup de la prolongation au minimum vétéran.

Il serait peut-être temps de ranger le maillot au placard et d’enfiler le costume, n’est-ce pas Udo ? Le vétéran du Heat a beau s’entretenir au top, il ne semble pas être le mieux placé pour sortir le Heat de son marasme actuel. En tout cas, il est en forme et ça, c’est bien le principal.

Source : Miami Herald