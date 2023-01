Cette nuit, LeBron James a une nouvelle fois envoyé une ligne venu tout droit du prochain Space Jam. 43 points, 11 rebonds et 6 passes sur la truffe des Hornets, la deuxième sortie consécutive du King à plus de 40 points… à 38 ans. Pour l’intéressé, il ne doit ses performances qu’à une hygiène de vie millimétrée. La clé pour continuer à écoeurer les défenses.

Tous les matins ou presque, c’est la même chez les fans de basket : on se lève, on ouvre Twitter et on constate que LeBron James a encore envoyé une ligne statistique de zinzin de l’espace. À 38 ans, Bronbron ne semble pas avoir de limite. D’ailleurs, petite stat’ qui alimentera un peu plus un fameux débat : James est le second joueur dans l’histoire de la NBA à envoyer deux matchs consécutifs au-delà des 40 ans en étant âgé de plus de 38 ans. L’autre joueur ? Un certain Michael Jordan, qui a réussi l’exploit par deux fois.

Pour poursuivre dans le registre numérique, LeBron James, c’est cette saison 29 points, 8,2 rebonds et 6,6 passes de moyenne, à 51% au tir. Rajoutons également qu’il a joué 29 matchs sur 37, soit 78% d’assiduité. Des chiffres complètements fous, qui sont dûs, selon le joueur, à un entretien continu et optimal de son corps. Rien n’est laissé au hasard.

“À 18 ou 20 ans, vous faites tout en comptant sur votre énergie et votre technique… Mais à 38 ans, pour moi, c’est mental. Combien de repos je peux avoir jour après jour, le sommeil optimal, la meilleure nourriture, bien traiter mon corps” – LeBron James

Parlons également du dispositif impressionnant mis en place par le King pour qu’il soit au taquet tous les soirs de la saison. En 2018, il indiquait investir environ 1,5 millions de dollars par an pour maintenir son corps et son esprit en forme. Des coachs personnels, des cuisiniers le suivent au quotidien. Le montant évoqué est certes impressionnant, mais sans un Bronbron en forme, les Lakers auraient sans doute bien plus de soucis que les nombreux qu’ils ont déjà actuellement. Austin Reaves notait avec admiration hier soir après le match toute la discipline que s’impose son leader.

“C’est incroyable. Le voir à son âge… les choses qu’il fait, la manière dont il bouge, les contacts qu’il endure durant tout un match et la façon dont son corps s’est maintenu tout ce temps, c’est super impressionnant. C’est le juste retour de ce qu’il fait au quotidien. Il est toujours le premier à l’entraînement, le premier à prendre soin de son corps et à bien faire le boulot. Pour raccourcir, je suis heureux d’être dans son équipe”. – Austin Reaves

La santé, ça n’a pas de prix… ou presque. C’est en tout cas la clé de la fin de carrière de LeBron. À 38 ans, rien ne l’arrête et le record de points de Kareem Abdul-Jabbar ne fera pas long feu à ce rythme. Remarque, vu l’importance du King pour les Lakers, ces derniers pourraient bien participer un peu au financement de sa santé.

Source : ESPN