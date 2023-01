La Fédération de Grèce de basketball a annoncé dernièrement que son équipe nationale masculine recevra la sélection slovène en match de préparation pour le Mondial 2023. Ça n’est certes “qu’un” match de préparation, mais le match dans le match entre les deux superstars Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic risque bien de valoir le détour.

Voilà une bonne façon de démarrer la nouvelle année. Alors que l’évènement international majeur du panier-ballon sera la Coupe du Monde qui aura lieu au Japon, en Indonésie et aux Philippines du 25 août au 10 septembre prochain, les fédérations grecques et slovènes semblent s’être mises d’accord pour teaser au mieux le rendez-vous planétaire. En effet, quoi de mieux qu’un duel entre deux superstars revanchardes après un EuroBasket décevant sur le plan collectif (sortie en quarts de finale pour les deux sélections) pour faire monter la sauce à l’approche de l’échéance ?

Car oui, on ne vous apprend rien, le duel qui concentrera l’essentiel de l’attention autour de cette rencontre sera bien évidemment celui qui opposera Giannis Antetokounmpo à Luka Doncic (avec tout le respect que l’on a pour Klemen Prepelic et Kostas Papanikolaou). On parle là potentiellement de deux joueurs qui pourraient être reconnus dans quelques années comme les deux meilleurs Européens de l’histoire du basket. Le franchise player des Bucks et celui des Mavericks réalisent tous les deux des saisons monstrueuses et, à l’approche de l’évènement mondial – pour lequel Grecs et Slovènes sont déjà qualifiés -, auront certainement à cœur de marquer leur territoire face à un adversaire direct pour le titre.

La compétition s’annonce plus ouverte que jamais pour le tournoi à venir, avec une Team USA revancharde après avoir perdu son titre en 2019, la Serbie et le Canada d’un Nikola Jokic et d’un Shai Gilgeous-Alexander qui marchent sur l’eau en NBA cette saison, sans oublier les éternelles valeurs sûres comme l’Argentine, l’Espagne, l’Australie ou la France. Inutile de préciser qu’avant de faire face à une telle adversité, Luka et Giannis seraient bien inspirés d’envoyer un message fort à la concurrence dès que l’occasion se présente. Au passage, quel plus bel écrin pour un tel affrontement qu’une salle nommée en l’honneur de Nikos Galis, légende du basket européen s’il en est ?

En attendant (peut-être) de croiser le fer en Finales NBA dans un futur plus ou moins proche, Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic auront l’occasion de s’affronter pour préparer un autre rendez-vous non moins important. Rassurez-nous, il n’y pas qu’à la rédac qu’on a hâte de voir ça n’est-ce pas ?

Source texte : Eurohoops