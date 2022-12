Dans un match que tout le monde attendait, en opposant notamment Luka Doncic à Giannis Antetokounmpo, les Mavs ont totalement craqué dans le money-time alors que la victoire était littéralement… dans leurs mains. Défaite 106-105 face aux Bucks, Dallas va devoir bosser ses lancers francs.

10/24 aux lancers.

Vous avez bien lu, 10/24 aux lancers.

On peut prendre la rencontre dans tous les sens, revenir sur plusieurs faits de jeu, mais il est impossible de commencer par autre chose qu’un des gestes les plus importants du basketball, qui est de rentrer ses lancers. Avant cela, rendons à César ce qui lui appartient. Milwaukee s’est battu collectivement pour écarter les Mavs à domicile, notamment derrière la grosse deuxième mi-temps de Giannis (28 points), une défense solide et quelques banderilles bien placées par George Hill.

C’était mal embarqué pour les Bucks quand, à quelques minutes de la fin du match, Giannis Antetokounmpo prenait sa 6ème faute suite à un mauvais close-out sur Tim Hardaway Jr. On se demandait alors si les champions 2021 allaient trouver la parade, en l’emportant sans leur meilleur joueur. Un gros panier de Khris Middleton au poste va aider, ainsi que cette merveille de système dessiné par Mike Budenholzer afin de donner le panier de la victoire à Brook Lopez.

MERVEILLE de système pour libérer Brook Lopez ! Mike Budenholzer 🫡 (PS : ça va les Mavs en défense ?!)pic.twitter.com/wGOoNsNX9B — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2022

Mais tout cela n’aurait pas dû avoir lieu, et les Mavs le savent mieux que quiconque.

Dans une rencontre où la win était servie sur un plateau, les hommes de Jason Kidd ont balancé ce dernier par la fenêtre sans broncher.

Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, Dwight Powell, Tim Hardway Jr et Luka Doncic : 8 lancers ratés dans les 6 dernières minutes, dont les 5 derniers par DFS et THJ. Comment ne pas péter un plomb devant une aussi triste performance ? En antenne nationale, alors que Giannis était sorti pour 6 fautes et qu’il n’y avait plus qu’à finir le job, les Mavs ont tout simplement craqué. Et ce sont donc les Bucks, probablement eux aussi sous le choc, qui sont repartis avec la gagne au buzzer, le dernier shoot de Luka au buzzer étant bien contesté par l’imperturbable Jrue Holiday.

Un Doncic qui va d’ailleurs quitter le terrain sans checker ses adversaires comme ses coéquipiers, frustré par ce triste scénario. Le franchise player de Dallas peut bouder, il n’empêche que lui doit se regarder en premier dans la glace (4/10) concernant cette fameuse ligne des lancers.

Prochain match pour les Mavs, à Chicago ce soir, en back-to-back.