On s’attendait à une soirée chargée en émotions, même si on a quand même réussi à dormir un peu avant, faut pas pousser. Rudy Gobert était de retour à Salt Lake City, sous un autre maillot, pour la première fois de sa carrière et après neuf saisons monstrueuses dans l’Utah. Donc oui, ça valait bien sa petite minute sur l’écran géant.

Quelques instants capturés, de quoi rappeler tout de même – s’il le fallait – que dans la grande histoire du Jazz il y a désormais le nom de Rudy Gobert. Trois trophées de DPOY, trois sélections au All-Star Game, la cinquantaine de matchs de Playoffs tout de même, bref un CV des plus étoffés, localement en tout cas.

Rudy Gobert receives a standing ovation in his return to Utah 👏 Watch MIN – UTA live now on the NBA App

— NBA (@NBA) December 10, 2022

Pas de quoi en faire tout un fromage ? Quand même, un petit peu hein, et surtout quand on vient du pays du fromage enfin bref on s’égare. La vidéo complète ci-dessous !



En fin de match Rudy nous a également offert sa spéciale, le shoot qui ne sert à rien au buzzer, et le nouveau local de l’étape Malik Beasley lui a fait savoir son mécontentement. Nous ce qu’on dit à Beasley, c’est que pour éviter d’être chafouin il aurait pu défendre un peu mieux sur D’Angelo Russell.

