Si Rudy Gobert était l’évidente attraction numéro 1 de ce vendredi soir à Utah, pour son premier match chez le Jazz sous un autre maillot, D’Angelo Russell a cependant terminé la nuit dans le siège du patron. Dans la victoire des Wolves (118-108), D-Lo a confirmé son excellent début de mois de décembre.

Alors comme ça, on a retrouvé la glace dans ses veines ?

Souvent pointé du doigt pour son irrégularité, D’Angelo Russell savait qu’il devait élever son niveau de jeu. Il savait qu’en l’absence de Karl-Anthony Towns, et avec une équipe de Minnesota en clair besoin de victoires, il ne pourrait rester confortablement installé dans son siège de 4ème option. Les Wolves se déplaçaient à Utah ce vendredi soir, dans un contexte particulier puisque Rudy Gobert jouait pour la première fois en tant que visiteur dans la salle où il a toujours évolué depuis son arrivée en NBA.

Généralement, ce genre de match à haute intensité peut tester la solidité affective de votre effectif.

Si le groupe est soudé, que les gars sont ensemble, ils auront certainement à coeur de sortir leur meilleur match afin de soutenir leur pote en question.

Et dans la continuité de son excellent début de mois de décembre, D’Angelo Russell s’est pointé en costard-cravate à Salt Lake City.

Les 3 premiers matchs de D’Angelo Russell sur ce mois de décembre. 27 points à 10/16 au tir

28 points à 4/9 à trois-points

30 points à 6/9 à trois-points À ce rythme, il écrase Wilt vers Noël. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 10, 2022

30 points dont 20 dans le seul quatrième quart-temps, c’était du D-Lo dans le texte avec la glace dans les veines.

Avant toute chose, il convient de féliciter le Jazz pour son excellente défense (non), l’équipe dirigée par Will Hardy passant en zone et se faisant punir par conséquence. Entre les passes de Kyle Anderson (12 assists), le placement des coéquipiers et les espaces laissés, Russell a pleinement profité du scénario de ce money-time pour sanctionner Utah. Et c’était nécessaire, car si Rudy avait lui aussi décidé de se pointer le torse bombé (22 points, 13 rebonds), ce n’est pas Anthony Edwards qui régalait sur l’ensemble de la rencontre.

Cependant, comme on le dit souvent : démarrer fort c’est bien, mais finir fort c’est mieux.

Et entre quelques paniers cruciaux d’Edwards ainsi que les banderilles assassines de D’Angelo, c’est toute une équipe de Minnesota qui a pu repartir avec le principal et le plus important. Une victoire, pour Rudy de retour à Utah, et sans KAT dans les rangs. Félicité après le match par son entraîneur et ses coéquipiers, Russell est dans une belle dynamique en ce moment et il va falloir continuer en ce sens.

Deux déplacements à Portland suivis par une visite chez les Clippers puis le Thunder ? Voilà le genre de programme qui nécessitera encore 2 ou 3 beaux glaçons.