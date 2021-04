Preview de la soirée NBA : Stephen Curry et Luka Doncic se donnent rendez-vous, 3,2,1…League Pass

Après une nuit particulièrement chargée, la NBA souffle un coup avec « seulement » six matchs. Un duel du tanking, un match survitaminé en Caroline du Nord mais aussi la rencontre entre deux magiciens du ballon rond du côté de San Francisco. On vous raconte tout ça dans notre preview.

01h00 : Celtics – Thunder : voilà un match bien déséquilibré entre une équipe qui est plutôt en forme ces temps-ci et une autre qui collectionne les défaites comme toi, tu collectionnes les timbres. OKC peut enregistrer une quinzième défaite de rang, et ce serait un triste record de franchise pour la bande à Mark Daigneault. Les jeunes accumulent du temps de jeu, Shai Gilgeous-Alexander continue de squatter l’infirmerie et l’objectif tout indiqué reste la prochaine Draft NBA. Même si Boston doit se passer de Jayson Tatum et Kemba Walker, on imagine mal une défaite au TD Garden ce soir. À suivre le duel franco-français entre Théo Maledon et Evan Fournier.

01h00 : Pacers – Blazers : duel entre deux équipes qui pourraient passer par le Play-In Tournament en fin de saison. Indiana continue de courir derrière Charlotte à l’Est malgré une avalanche de blessures dans l’effectif. Réussir à tenir bon sans Turner, Sabonis et T.J Warren serait assez impressionnant mais ils ont affaire à une bête blessée avec Portland. Une seule victoire sur les huit derniers matchs pour Damian Lillard and co et la crainte de voir Memphis, Golden State ou San Antonio fondre sur eux au classement. Vu le nombre d’absents en face, la victoire est impérative ce soir pour relancer la machine et éloigner (un peu) les doutes.

01h00 : Hornets – Bucks : si vous aimez les équipes athlétiques, qui courent d’un bout à l’autre sans cesse, ce match est fait pour vous. Milwaukee reste sur une défaite frustrante contre Atlanta et le déplacement chez Michael Jordan n’aura rien d’une sinécure pour les hommes du Wisconsin. Même si LaMelo Ball et Gordon Hayward sont absents, le collectif fait remarquablement bien le boulot. Contre Boston, ils ont livré une prestation XXL et on souhaite bien du courage au Greek Freak s’ils décident de remettre ça ce soir.

01h30 : Raptors – Nets : les Monstars sont de sortie avec un déplacement sous le soleil de Tampa. Le duo Kevin Durant-Kyrie Irving a sorti le grand jeu pour aller taper les Suns et le déplacement en Floride pourrait leur permettre de sécuriser un peu plus la première place de la Conférence Est alors qu’ils ont encore du beau morceau au menu pour la suite (Bucks x2, Dallas, Denver). À voir si KD sera cette fois sur le parquet dès le coup d’envoi ou s’il laissera un petit espoir à l’adversaire avant de tout enflammer.

03h00 : Rockets – Wolves : les grands rivaux… du tanking. Les deux derniers de l’Ouest qui s’affrontent pour récupérer Cade Cunningham ou un de ses petits camarades à la prochaine Draft. Privé de John Wall, out jusqu’à la fin de la saison, Houston part avec un avantage certain, surtout que Minnesota semble mieux depuis quelques semaines. On ne peut que souhaiter que cet état de grâce ne prenne pas des proportions trop importantes. Petit rappel : si les Wolves sortent du Top 3 à la Lottery, c’est Steph Curry et les Warriors qui auront un nouveau copain à la rentrée.

03h30 : Warriors – Mavericks : le match des artistes avec Luka Doncic, Joueur de la semaine, qui retrouve Steph Curry, en mode pyromane depuis un mois. C’est dur de limiter cette rencontre à ces deux joueurs mais vu la forme du moment de chacun, on ne peut que jubiler à l’idée de les voir s’affronter. Golden State est toujours dans la course pour chopper une bonne place dans l’optique du Play-in Tournament et, alors qu’on approche de la fin de la saison, les matchs vont commencer à coûter cher. À la lutte avec San Antonio, Memphis ou encore Portland, ils savent qu’il n’y a plus la place pour un soir sans. C’est maintenant que tout se joue.

Voilà pour notre petite preview du soir et on espère que vous serez nombreux pour nous accompagner à partir d’une heure du matin sur l’oiseau bleu. On choisit son pick en TTFL avant la deadline et on savoure ce nouveau spectacle au sein de la plus belle Ligue du monde.

Source texte : Fantasy Labs