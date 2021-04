Moe Wagner va finir la saison à Orlando : Mo Bamba et Wendell Carter Jr. tremblent-ils ? Sans doute pas

Transféré à Boston en cours de saison et puis coupé, Moe Wagner ne savait pas de quoi serait fait son avenir. Nous, on sait déjà qu’il verra du soleil dans les prochains mois car il vient d’être signé par le Magic et ce, jusqu’à la fin de la saison.

Et de quatre ! C’est déjà la quatrième franchise pour Moe Wagner, l’intérieur allemand de 24 ans. (son anniversaire était hier) Alors qu’il s’était montré intéressant l’an dernier sous le maillot des Wizards, il n’a pas donné l’impression de progresser énormément cette année alors qu’il aurait pu profiter de la blessure de Thomas Bryant pour se faire sa place. Impliqué dans le trade à trois entre Chicago, Boston et Washington, il avait débarqué au TD Garden mais son passage n’aura duré que l’espace de neuf petits matchs. Il fut ensuite coupé pour faire de la place au nouvel arrivant, un certain Jabari Parker, en perdition du côté de Sacramento. Sans équipe, on attendait de voir où l’ancien des Lakers allait rebondir et ce sera finalement du côté de la Floride et d’Orlando. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN, notre pape du scoop, qui nous a renseigné sur la dernière info fraîche sur l’oiseau bleu.

Free agent F Moe Wagner is signing a deal with the Orlando Magic for the rest of the season, sources tell ESPN. Wagner has played with Washington and Boston this season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 27, 2021

Si on y réfléchit cinq minutes, il ne s’agit pas d’un deal qui changera drastiquement les plans de la franchise à court terme. Le joueur a beau avoir un profil un peu « moderne », capable de planter quelques tirs de loin (on a bien dit quelques-uns hein), son arrivée ne devrait pas pousser vers le banc un Mo Bamba ou un Wendell Carter Jr, lesquels se partagent toutes les minutes au poste de pivot. Il peut au moins tenter de se faire sa place dans le roster et essayer de montrer des bonnes choses sur quelques minutes par-ci par-là. L’objectif sera de gratter un contrat pour la saison prochaine, au sein d’une équipe qui a beaucoup de jeunes et du temps pour les développer. Avec un deal jusqu’à la fin de la saison, il n’a pas d’épée de Damocles comme pour ceux qui ont un contrat sur dix jours. C’est même une belle preuve de confiance de la part de la franchise et on scrutera sur les prochains matchs pour voir comment il est utilisé dans la rotation. Sauf surprise, il devrait remplir le rôle de troisième pivot.

Moe Wagner signé par le Magic, c’est une nouvelle qui ne vous fera pas lever de votre canapé et ça se comprend. Probablement limité à un rôle lointain dans l’effectif, l’intérieur tentera de rebondir au mieux (au propre comme au figuré) après une saison assez moyenne. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

