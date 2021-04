Russell Westbrook continue de réciter les tables de dix par trois : douzième triple-double sur un mois, le record de Wilt Chamberlain est dans le rétro

Lors de la défaite sur le fil des Wizards face aux Spurs cette nuit (143-146), Russell Westbrook a claqué son 29e triple-double de la saison. Celui-ci n’est pas si anodin pour un extraterrestre qui a pour spécialité de faire sauter les tableaux Excel.

Le 2 mars 1968 : Daniel Craig naît. Le 12 mars 1968 : l’île Maurice devient indépendante. Le 17 mars 1968 : le prix du lingot d’or atteint 7000 francs à Paris. Le 20 mars 1968 : Wilt Chamberlain enchaîne son onzième triple-double sur un mois avec 26 points, 17 rebonds et 12 passes lors de la défaite des Bullets face aux Sixers (137-119). Le 26 avril 2021, 53 ans plus tard, un certain Russell Westbrook balaye ce record du plus grand nombre de triple-doubles effectués en un mois d’un revers de la main, ou plutôt de 22 points, 13 rebonds et 14 passes lors de la défaite des mêmes Bullets, devenus entre-temps Wizards, face aux Spurs. Un énième record chipé par Mr. Triple-Double, qui a donc désormais à son tableau de chasse le plus de TD en un mois (12), le plus de TD en une saison (42 en 2016-2017) et il ne lui reste plus que sept TD pour en avoir le plus dans l’histoire de la NBA, devant Oscar Robertson et ses 181 au total. Le domaine d’excellence de Russell Westbrook est d’ailleurs devenu un sujet presque tabou, et The Brodie en a ras son chapeau du manque de respect à son égard.

« Je pense honnêtement qu’il n’y a pas d’autre joueur comme moi mais si les gens veulent prendre ça pour acquis, je suis désolé pour eux. » « Peu importe qu’ils disent que je joue pour les stats ou que c’est inutile, je m’en fous. Ce n’était pas inutile quand Magic [Johnson] et Oscar [Robertson] faisaient ça. Maintenant que je le fais, on dit que ça a l’air facile, mais je vous le dis, ce n’est pas facile. » « Être capable de battre ce record, c’est une bénédiction. Je suis vraiment béni et reconnaissant envers Dieu de me permettre de jouer au basket. Je ne prends pas ce jeu à la légère, je ne prends pas ça pour acquis. » — Russell Westbrook, en conférence de presse après Wizards-Spurs.

Mais puisque les hommes mentent et pas les chiffres, Westbrook continue son petit bonhomme de chemin pour graver son nom en lettres d’or dans les livres d’histoire. Pendant que Nikola Jokic est à 15 triple-doubles cette saison et James Harden à 12, lui en est à 29 dans une équipe qui vient certes d’être battue mais cela après huit victoires consécutives et que le voisin de parquet de RussWest ait été élu Joueur de la semaine. L’homme au style vestimentaire le plus original de toute la NBA n’a décidément pas fini de nous surprendre dans sa quête d’être toujours un peu plus dans le Guiness book des records. Un autre adepte d’exploit, lui aussi décrié, vient d’en claquer un autre en ce mois d’avril : Stephen Curry a en effet inscrit son 85e tir à trois-points du mois, récupérant le record dont il était détenteur en janvier 2016 mais que James Harden avait usurpé entre-temps en novembre 2019.

Il va falloir s’y faire : The Triple Double Machine ne porte pas son nom pour rien, n’en déplaise à certains. Russell Westbrook a-t-il encore besoin de répondre à ses détracteurs ? Pas vraiment, mais il le fera à nouveau sur le terrain dans une poignée de matchs quand il battra le record d’un certain Oscar Robertson, un record qui court depuis 1974.

