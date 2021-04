Le Play-in Tournament bien parti pour durer : un format encore en discussion, mais un avenir tout tracé

Le tant décrié format du Play-in risque de refaire parler de lui. Certains ne l’apprécient que très peu, d’autres aiment le concept et Adam Silver, le commissionner de la Ligue, semble bien décidé à faire perdurer ce nouveau modèle, qui bouleverse la fin de saison pour un bon nombre d’équipes.

Cette année, un nouveau format de qualifications pour les Playoffs a vu le jour. Un Play-in Tournament comportant les équipes classées de la septième à la dixième position dans chaque Conférence va avoir lieu. De quoi départager les équipes qui jouent des coudes pour se faire une place parmi les prétendantes au titre. On rappelle l’objectif du programme : les équipes classées septième et huitième s’affrontent tandis que les équipes classées neuvième et dixième se font face de leur côté. Le vainqueur du match entre le 7e et 8e se qualifiera pour les séries éliminatoires. Le perdant accueillera le vainqueur du match entre le 9e et 10e. De ce fait, il y a une troisième rencontre et son gagnant se qualifiera pour les Playoffs en étant à la huitième position. Autant vous dire que niveau dramaturgie, on est très haut. Rappelez-vous l’état dans lequel on était l’an passé quand Phoenix a réalisé une série de 8 victoires et a failli se qualifier pour le Play-in. On avait perdu tous les fans des Suns qui étaient partis défiler sur les Champs-Elysées. Le Play-in regorge de possibilités et en annihile d’autres. Il limite (un peu) le bon vieux tanking comme on le connaît et les saisons terminées dès le mois de mars. Car à ce jour, tenez-vous bien, il y 24 équipes qui se disputent les places en Playoffs, soit le chiffre le plus élevé que la NBA ait jamais connu, à un mois de la fin, comme l’a exprimé Evan Wasch, vice-président exécutif de la NBA.

🗣️ "Comment ça marche, le NBA Play-in Tournament 2021 ?" Explications en vidéo, en 90 secondes chrono ! ✌️❤️ pic.twitter.com/YKiNCMif35 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2021

Alors même si la majeure partie des équipes sont plutôt adeptes de ce nouveau format, chez certains, ça ne passe aussi bien que cela. On peut bien entendu repenser à Luka Doncic, à Mark Cuban, proprio des Mavericks, qui avait déclaré que ce Play-in était une énorme erreur ou bien encore Draymond Green qui n’avait pas mâché ses mots. Pour le moment, on peut comprendre que ce format, qui vient perturber les calendriers et les habitudes, dérange. Il faudra toutefois attendre la fin de la saison pour voir comment cela aura impacté la suite des Playoffs et quels changements peuvent se présenter. Adam Silver, les franchises et l’association des joueurs vont forcément débattre de ce nouvel ajout pour l’améliorer, étant donné qu’il semble parti pour durer. Il est bon de rappeler que ce projet de Play-in fut approuvé à l’unanimité, que ce soit par les proprios des franchises et également par l’association des joueurs présidée par Chris Paul. En attendant de voir les évolutions de ce format, il faudra se contenter du modèle proposé cette année, lequel débutera le 18 mai pour se terminer le 21. De quoi chauffer les organismes, pour les joueurs comme pour les fans, avant de se lancer têtes baissées dans les Playoffs qui commenceront le 22 mai.

Le format du Play-in séduit Adam Silver, quand bien même certains joueurs et autres personnalités ne sont pas si motivés que cela. Toujours est-il qu’il va très certainement devenir habituel dans le calendrier de la NBA. Reste à voir si son format restera identique ou s’il sera modifié dans les prochains mois.

Source texte : NBC sports – Sports Illustrated.