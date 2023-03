Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings se surprennent à lire en 2023 ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Bulls, Wolves, Warriors et Jazz : les Bulls semblent avoir distancé les Wizards en vue du play-in, les Wolves et le Jazz n’ont pas dit adieu à leurs espoirs de Playoffs et les Warriors ont enfin gagné à l’extérieur. Globalement ? La course aux Playoffs à l’Ouest est toujours aussi folle et ça risque de durer jusqu’au dernier soir.

Mauvaise opération du jour – Sixers, Mavericks et Lakers : forcément à l’Ouest, quand tu perds t’es dans la boue jusqu’au cou. Les Mavs ont font ce matin l’expérience, alors que les victoires cumulées du Jazz, des Wolves et des Warriors repoussent les Lakers à la onzième place, la place du con comme on l’appelle. A noter également que la défaite des Sixers a pour conséquence de les renvoyer la troisième place à l’Est.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Magic – Wizards

0h30 : Hawks – Pistons

0h30 : Nets – Cavaliers

1h : Pelicans – Spurs

3h : Kings – Celtics

3h30 : Clippers – Thunder

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Bucks – Heat, Hawks, Raptors ou Bulls

Celtics – Heat ou Hawks

Sixers – Nets

Cavs – Knicks

Play-in tournament : Heat – Hawks et Raptors – Bulls

Nuggets – Mavericks, Wolves, Thunder ou Jazz

Grizzlies – Mavericks ou Wolves

Kings – Warriors

Suns – Clippers

Play-in tournament : Mavericks – Wolves et Thunder – Jazz