La course aux Playoffs : les Wolves n’ont pas abandonné l’idée de finir sixièmes, et désormais c’est le Jazz qui tremble

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à tout juste une semaine de la fin de la postseason !

Les résultats de la nuit

Celtics – Wizards : 144-102

Bucks – Mavericks : 112-118

Lakers – Nuggets : 118-129

Pacers – Pistons : 117-121

Cavs – Sixers : 108-112

Magic – Knicks : 88-118

Raptors – Heat : 109-114

Rockets – Wolves : 132-139

Thunder – Suns : 117-96

Spurs – Blazers : 113-92

Kings – Warriors : 90-109

Clippers – Pelicans : 119-100

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité.

Bonne opération du jour – Mavericks, Wolves, Nuggets, Spurs et Warriors : difficile de ressortir un vainqueur à l’Est puisqu’on ne sait pas vraiment à quelle place il vaut mieux finir, rapport à une potentielle match-up avec les Nets dès le premier tour par exemple. A l’Ouest par contre, quelques joyeuses bandes ont assuré et en premier lieu les Mavs, vainqueurs virils de Milwaukee et plus que jamais dans la course au podium malgré la win logique des Warriors face aux Kings. la lutte pour la sixième place sera également féroce et cette nuit les Wolves ont assuré et gardent les Nuggets et surtout le Jazz (voir plus bas) en ligne de mire. Belle opé enfin pour les Spurs avec leur victoire contre Portland, San Antonio qui se rapproche à grands pas d’un play-in tournament inespéré il y a encore quelques semaines.

Mauvaise opération du jour – Lakers, Raptors, Cavs et… Jazz : on en parlait en pointillé juste au-dessus, le Jazz ne jouait pas cette nuit mais a vu absolument tous ses concurrents gagner. La participation aux Playoffs n’est même pas assurée pour les hommes de Quin Snyder qui voient ceux de Chris Finch leur souffler dans la nuque, et ça fait donc deux problèmes à gérer pour Utah, le premier étant que Donovan Mitchell ne sait pas que Rudy Giobert existe. Toujours à l’Ouest ça commence à sentir le rat mort pour les Lakers, désormais à deux matchs derrière les Spurs (+ le tie-breaker défavorable) alors qu’il reste quatre matchs à jouer. On fait les valises, ça sera fait ? A l’Est pour finir, Toronto a loupé le coche pour le retour à la maison de Kyle Lowry et laisse Chicago installé timidement à la cinquième place, alors que les Cavs ne sont même plus sûrs de terminer à la septième gâche car les Hawks leur mettent désormais une petite pression.

Les affiches de la nuit prochaine

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Cavs, Hawks, Hornets ou Nets

Celtics – Cavs ou Hawks

Bucks – Raptors

Sixers – Bulls

Play-in tournament : Cavs – Hawks et Hornets – Nets

Suns – Wolves, Clippers, Pelicans ou Spurs

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Jazz

Mavericks – Nuggets

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Pelicans – Spurs