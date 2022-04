Tanking et course à la Draft 2022 : le Magic qui en prend 30 contre les Knicks, on appelle ça une giga-performance

On y est ! A environ deux semaines de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et cette nuit le Magic a fait très très très fort en prenant une pilule face aux Knicks.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Celtics – Wizards : 144-102

Bucks – Mavericks : 112-118

Lakers – Nuggets : 118-129

Pacers – Pistons : 117-121

Cavs – Sixers : 108-112

Magic – Knicks : 88-118

Raptors – Heat : 109-114

Rockets – Wolves : 132-139

Thunder – Suns : 117-96

Spurs – Blazers : 113-92

Kings – Warriors : 90-109

Clippers – Pelicans : 119-100

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Wizards, Pacers, Rockets, Blazers, Kings et Magic : saison définitivement balancée pour les Wizards qui commencent à en prendre 140 par match, des Pacers malins comme des singes qui perdent face aux Pistons malgré un match Jasonkiddien de Tyrese Haliburton et une bonne tranche de Brissett sur le pain de campagne, des Rockets qui jouent le jeu à la perfection contre les Wolves, les Blazers qui ont un peu emmerdé les Spurs avant de se souvenir de leur objectif ultime, les Kings qui perdent logiquement contre Golden State et, surtout le Magic qui offre aux Knicks l’une de leur plus grosse victoire de la saison et, par la même occasion, un triple-double à Immanuel Quickley. On dit comment ? On dit « beau gosse », et place à la course finale entre les deux derniers gros losers de la Ligue : Orlando et Houston.

Mauvaise opération du jour – Knicks, Pistons et Thunder : on l’a dit plus haut, les Knicks ont envoyé du lourd cette nuit face au Magic parce que c’est facile de faire les kékés contre une équipe de Ligue 2. Les Pistons ont pour leur part abandonné définitivement le Top 2 à l’envers mais peu importe car la troisième place est toute aussi utile, troisième place que ne semble pas vouloir le Thunder, vainqueur des Suns grâce à un gros duo Aleksej Pkusevski (triple-double) / Olivier Sarr (24 points à 9/12 au tir dont 5/6 du parking de la Lottery). Toujours une défaite d’écart entre Detroit et OKC, ça va swinguer en dernière semaine.

Le programme de la nuit prochaine

de la NCAA paraît-il

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon