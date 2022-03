Tanking et course à la Draft 2022 : si tu peux citer le roster complet des Blazers cette nuit t’es le crack de l’année

On y est ! A un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, la NBA va très vite se scinder en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont plutôt stationnées en 2023, voire en 2030 pour certaines. On appelle ça la course à la Lottery, et ce matin les Blazers prouvent qu’on peut faire de grandes choses même quand on part de loin.

Si elle n’est pas aussi médiatisée et relevée que la bataille pour intégrer le Top 8 des Playoffs, la chasse au 1er choix de Draft reste un événement incontournable, qui apporte aussi son lot de frayeurs et de sueur chaque année. Avec des équipes devant se positionner de la meilleure façon possible en vue de cette drôle de chasse aux œufs, il faut bien – aussi – qu’on zoome sur ceux qui perdent avec bonheur : voici le point du jour concernant les profondeurs du classement général.

Les résultats de la nuit

Pistons – Bulls : 108-114

Hornets – Celtics : 101-115

Heat – Suns : 90-111

Bucks – Hawks : 124-115

Wolves – Thunder : 132-102

Pelicans – Magic : 102-108

Rockets – Lakers : 139-130

Spurs – Raptors : 104-119

Mavs – Knicks : 77-107

Jazz – Blazers : 123-85

Kings – Nuggets : 100-106

Clippers – Wizards : 115-109

Le Tankathon 2022

Bonne opération du jour – Blazers, Thunder et Pistons : C.J. Elleby, Tristan Escabèche, Elijah Hugues, Thibault Gouttenoire, Brandon Williams, Ugo Louvion. Trois de ces joueurs n’existent pas et trois autres sont des starters en NBA, et on aurait même pu pousser le vice jusqu’à vous donner une dizaine de noms tellement le tank des Blazers est désormais un tank de compétition. Pas d’Anfernee Simons, plus de Norman Powell ni de C.J. McCollum, plus de Jusuf Nurkic et encore moins de Damian Lillard, alors Chauncey Billups a décidé de terminer la saison avec des mecs qu’il a toruvé sur le bord de la route en venant à la salle. Ci un boulanger, là un facteur et là un plombier chauffagiste, plutôt pratique pour perdre des matchs me direz-vous. Cette nuit les Brazzers auraient pu en prendre 70 dans la trogne mais le Jazz a été poli, car l’important c’est les trois points comme dirait DD. Défaites également pour les Pistons et le Thunder donc victoire, enfin bref vous commencez à comprendre.

Mauvaise opération du jour – Magic et Knicks : sans incidence pour le moment, mais attention car le Magic commence à gagner un peu trop de matchs. En même temps il y a du talent partout à Orlando mais il s’agirait de ne pas se tromper d’objectif non plus. Encore plus drôle ? Les Knicks, qui avaient semble-t-il décidé de boycotter les Playoffs cette saison mais qui sont partis pour boycotter également la Lottery, avec ce traditionnel joli mois de mars en train de les rendre trop mauvais pour être bons mais trop bons pour être mauvais. Victoire facile cette nuit face à des Mavs pas dans leur assiette mais… il se passe quoi là ? Julius Randle a encore des négociations qui arrivent ?

Le programme de la nuit prochaine

1h30 : Sixers – Nets

4h : Nuggets – Warriors

Rappel concernant la Lottery :