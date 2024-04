Le 14 avril marquera la fin de la saison régulière, et depuis un moment déjà, tout en bas du classement NBA, certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Hornets ont assuré et les Grizzlies ont abusé.

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Hornets et Raptors

Les Wizards et les Pistons continuent leur magnifique lutte à la toute dernière place de la ligue et les Pistons gardent une mini longueur d’avance, mais les vraies bonnes opérations sont à mettre au crédit des Hornets tout d’abord, qui mettent la pression sur la troisième place des Spurs avec une défaite intelligente contre les Blazers, puis les Raptors, qui ont pris 48 points dans le pétou et qui enchainent donc ici avec leur quinzième défaite de suite. Du travail de pro, du travail de Dino.

Mauvaise opération du jour – Blazers et Grizzlies

Pour les Spurs c’est une mauvaise soirée, évidemment (voir plus haut), mais en ce qui concerne ceux qui jouaient, en tout cas ceux qui ont essayé, les cocus de service sont ce matin les Blazers et les Grizzlies. Scoot Henderson a du hurler à tout va qu’il était plus fort que Brandon Miller mais honnêtement tout le monde s’en cogne et les Blazers auraient préféré perdre à Charlotte, mais les 22 rebonds de Jabari Walker (!?!) et la gourmandise offensive de Deandre Ayton n’ont pas aidé. Quant aux Grizzlies, quelle drôle d’idée de battre les Bucks, on se demande bien ce qui leur est passé par la tête.

Le programme de la nuit prochaine

1h30 : Heat – Sixers

1h30 : Knicks – Kings

1h30 : Mavs – Hawks

2h : Rockets – Warriors

4h : Clippers – Nuggets

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

Source texte : Tankathon