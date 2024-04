Les Milwaukee Bucks enchainaient un déplacement à Washington et une réception des Grizzlies avec quelques doutes à propos de leur niveau de jeu. Deux horribles défaites plus tard, rien ne semble aller dans le Wisconsin. Les Playoffs approchent pourtant à grand pas.

Il reste 43 secondes à jouer quand Giannis Antetokounmpo jette ses 2 mètres 11 au sol pour tenter d’intercepter la balle des mains de Jake LaRavia. Quand l’arbitre confirme que les Grizzlies gardent la possession, le regard fermé du Grec en dit long sur la soirée. 109-101 pour les Oursons, c’est le monde à l’envers deux soirs consécutifs.

Milwaukee a tiré à 41% derrière l’arc, Memphis à 30. Giannis a égalé son record de saison avec 5 contres, Brook Lopez a posé un bon gros 25/10 à 5/7 du parking et Bobby Portis a eu un bel impact en sortie de banc. Mais malgré tout ça, les hommes de Doc Rivers comptent 10 points de retard au moment de l’ultime buzzer et baissent la tête devant leurs fans.

Les tweets du compte X de Memphis en témoignent, le Tennessee a apprécié jouer les troubles fêtes. Dès le premier quart-temps (26-22), on pouvait sentir qu’ils n’étaient pas venus pour s’en prendre 150. C’est une donnée suffisamment importante pour être mentionnée, parce que ça arrive de temps en temps en ce moment.

La dernière fois qu’on avait parlé d’eux, c’était pour vous annoncer qu’ils avaient battu le record all-time du nombre de joueurs différents utilisés en une seule saison (31). Cette nuit, même si Trey Jemison et Scottie Pippen Jr. ont eu pas mal de temps de jeu, on pouvait reconnaître plusieurs joueurs de basket sur le parquet, malheureusement pour les Bucks.

C’est en tout cas Jaren Jackson Jr. qui a sorti l’un des meilleurs matchs de sa saison en remportant son duel face à Giannis. Le défenseur de l’année en titre a trouvé un bon groove offensivement, marquant 35 points à 14/26 au shoot. Ses 4 passes et 3 interceptions complètent un match vraiment solide, à l’inverse de l’ex MVP.

Sans avoir livré une très mauvaise copie, Giannis n’a simplement pas réussi à mener les siens vers un come-back. Malgré ses 5 contres, 7 rebonds et 8 passes, il a manqué d’efficacité globale (21 points à 10/23) et a surtout trop forcé derrière l’arc (0/4). Le fait que le rédacteur avait Giannis en TTFL est peut-être une relation de cause à effet.

Mais le supporting cast a, aussi, connu une soirée plus que difficile. Pat Connaughton à 2/12 au tir, Crowder à 2/8, 5 pertes de balle de Brook Lopez… Bref, une soirée à oublier. Hors garbage time, Giannis reste le seul joueur de son équipe avec un +/- positif.

Une victoire de plus pour Memphis, la 25è cette saison, qui a gagné trois de ses sept dernières rencontres, et s’ils n’améliorent pas leurs chances pour la Lottery, le bon retour de Brandon Clarke (14/7/3 en 20 minutes ce soir) donnera un grand sourire aux fans dans le Tennessee.

Les Milwaukee Bucks, comme trop souvent cette saison, ont balbutié leur basket et montré qu’ils manquaient de certitudes. N’importe quelle équipe, même dans les bas-fonds de la ligue, semble avoir de quoi les faire douter. Et ça ne sent pas très bon.