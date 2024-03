Deux petites semaines avant le rideau de la saison régulière, et tout en bas du classement NBA certaines franchises n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur. Seule équipe concernée la nuit dernière, Memphis a assuré.

Les résultats de la nuit

Pelicans – Celtics : 92 – 104 (stats)

: 92 – 104 (stats) Magic – Grizzlies : 118 – 88 (stats)

– Grizzlies : 118 – 88 (stats) Hawks – Bucks : 113 – 122 (stats)

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Grizzlies

Les Grizzlies continuent leur superbe saison. Face au Magic la nuit dernière, ils ont tenté une nouvelle méthode : ne pas marquer. Franchement, on n’y avait pas forcément pensé, mais c’est super pratique pour perdre un match. Seulement 34 points à la mi-temps (oui oui, trente-quatre), et un score de 79 à 37 au début du troisième quart. A ce niveau-là, on ne peut qu’applaudir à deux mains. Quel dommage que presque deux quart-temps de garbage aient remonté les scores, mais l’essentiel est là avec une belle défaite.

Mauvaise opération du jour – Raptors

Chers Raptors, mes excuses et félicitations pour votre récent travail. Douze défaites de suite, on peut difficilement vous reprocher quoi que ce soit. Mais c’est le jeu, une défaite de Memphis équivaut à un risque supplémentaire de perdre son pick cette année (protégé top 6). Alors c’est bien d’en perdre 12, mais conseil d’ami : s’inspirer des Oursons et arrêter de marquer, c’est plus safe, on sait jamais.

Le programme de la nuit prochaine

21h30 : Nuggets – Cavaliers

0h : Wizards – Heat

0h : Raptors – Sixers

0h : Hornets – Clippers

0h : Nets – Lakers

1h : Spurs – Warriors

1h : Timberwolves – Bulls

1h : Rockets – Mavericks

1h : Knicks – Thunder

3h : Kings – Jazz

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

