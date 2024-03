Sans Damian Lillard, les Milwaukee Bucks ont d’abord largement dominé des Hawks maladroits et dans le dur physiquement. Mais dans le dernier quart-temps, Atlanta a cru au comeback sous l’impulsion d’un Bogdanovic des grands soirs, avant de tomber court.

Pendant au moins trois quart-temps, il n’y avait pas vraiment match à la State Farm Arena. Les Bucks avaient pris le contrôle d’une rencontre assez terne avec une avance allant jusqu’à 21 points. Et l’équipe à domicile ne semblait pas avoir les jambes pour revenir.

Giannis, provocant inlassablement des lancers-francs, rendait complètement fous les commentateurs d’Atlanta. Plus de dix secondes de routine, c’était trop. A ce moment-là, on n’avait pas mieux à se mettre sous la dent – si ce n’est une technique de Pat Bev, la classique. C’est dire. Il y avait un Grizzlies – Magic en même temps, c’était pas du joli joli.

Dans le même temps, un excellent Khris Middleton artillait à mi-distance sur la tête des petits pioupious et envoyait des lobs pour son copain Bobby Portis. Un coup d’œil sur la montre, déjà plus de 3h du matin à cause du changement d’heure.

Quand le grand monsieur grec extermine l’arceau pour donner 18 points d’avance au siens dans le troisième quart, on se dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, et qu’on va bientôt pouvoir aller ronfler.

Mais c’était sans compter les travaux d’un joueur international dont le prénom commence par B. Bonsoir à… Bruno Fernando. Le natif d’Angola, un temps en difficulté face à Lopez et Giannis, a décuplé son énergie à l’entame du dernier quart-temps. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle était contagieuse ! Des gros rebonds, des plus gros cris encore pour chauffer la salle, et un petit doute qui commence à s’installer chez les Daims.

Dans les premières minutes du dernier quart temps, Atlanta pose un gros run de 15 à 5, et Doc Rivers comprend pourquoi il est revenu en NBA cette année. Dans la foulée, l’autre “Monsieur B” du soir sort de sa boite : bonsoir à Bodgan Bogdanovic. Il profite des minutes sans Giannis et de la flemme des largesses défensives de Milwaukee pour empiler les bombinettes. 17 points dans le dernier quart pour le Serbe, 38 au total, qui frôle son record en carrière (40). Même dans la dernière minute, personne n’a idée de contester ses tirs. Écoutez, pourquoi pas.

Malheureusement pour les Hawks, le comeback est trop ardu à valider, et les Bucks parviennent malgré tout à reprendre le contrôle. L’adresse de Dejounte Murray (7/19 au tir) et DeAndre Hunter (5/13) a fait défaut aux hommes de Quin Snyder. De son côté, Giannis a envoyé un sacré chantier pour permettre aux siens de sortir du piège (36 points, 16 rebonds, 8 passes).

Mais si les deux stars de la soirées étaient grecques et serbes, les Américains n’étaient pas en reste. Milwaukee peut remercier l’excellente rencontre de Patrick Beverley (18 points, 5 rebonds, 5 passes), et la sublime propreté de Khris Middleton (21 points, 9/10 au tir). Beau coup de chaud de Bogdanovic, mais pas de cinquième victoire de suite pour les Hawks !

Bref, tout est bien qui finit bien pour les Bucks, qui se donnent un peu d’air et confortent leur deuxième place dans la Conférence Est. Atlanta reste coincé dixième, à un match des Bulls, qu’elle est (pas du tout passionnante) cette course au play-in.