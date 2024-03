Le road-trip commence bien pour les Lakers, qui s’imposent à Milwaukee sans LeBron James après une double prolongation. Le big three du soir Davis – Reaves – Russell a combiné 92 points.

C’était un match important pour les Lakers, qui ont Warriors et Rockets dans le rétro de leur neuvième place de l’Ouest. Les Bucks, eux, n’avaient pas grand chose à perdre ce soir, la première place de l’Est est hors de portée tandis que les Cavaliers, troisièmes, ne sont pas spécialement menaçants, à plus de deux matchs derrière eux. Les Lakers ont un gros handicap pour ce match : pas de LeBron ce soir, qui devrait faire son retour sur les parquets dès demain contre les Grizzlies.

Le Greek Freak commence fort

Dès le départ, Giannis sort la carte muscles et s’attaque direct à Anthony Davis : les trois premiers paniers des Bucks sont pour le Grec histoire de bien lancer les Bucks. Les Lakers, quant à eux, commencent la soirée sur un splendide 2/17 aux tirs. Quoi de mieux que de se prendre un 23-6 pour bien commencer la soirée ! Il n’y a que Rui Hachimura qui maintient la tête des Lakers hors de l’eau.

Les Lakers sont dans une galère monstre en attaque. Premier réflexe de Darvin Ham ? Faire rentrer Jaxson Hayes bien sûr ! Résultat, deux fois moins de points que les Bucks à la fin du premier quart. Un cinglant 32-16 imposé par les Bucks. Seulement seize points dans le premier quart pour les Lakers, leur marque la plus basse cette saison. LeBron est complètement explosé de rire sur le banc. La moitié des points sont signés Anthony Davis, dont Darvin Ham ne peut littéralement pas se passer : il a joué tout le premier quart (8 pts, 4 rebonds, 1 passe à 3/8 au tir).

Le premier 3-points des Lakers intervient après 3 minutes dans le second quart temps, et ce sera le seul de la mi-temps. Les Lakers rentreront au vestiaire avec un vomitif 1/13 depuis le parking. Les Lakers refont cependant surface dans la partie dans ce début du second quart temps. 39-33 Bucks avec six minutes à jouer avant la mi-temps. Ces six minutes, ça suffira aux Bucks pour infliger un 19-9 aux Lakers. Giannis a déjà un gros double-double à la pause (17 points, 11 rebonds, 4 passes et 1 contre à 8/10 aux tirs), bien secondé par les 13 points de Lillard.

Damian Lillard just shot over Austin Reaves AND Giannis and MADE IT 😱 pic.twitter.com/SSsk1vybVv

— 🤍’ (@HeavenlyBuckets) March 27, 2024

Pas d’adresse pour les Lakers, mais un AD

Côté Lakers, on est sous assistance respiratoire. Les grands font le boulot, 12 points et 5 rebonds pour Rui Hachimura, Anthony Davis a 12 points aussi (à 4/13) mais avec 9 rebonds. Ce sont les extérieurs angelinos qui se planquent. Spencer Dinwiddie envoie du 0/3 pendant que D’Angelo Russell est à 4 points et 5 passes à 1/7 aux tirs. Ce même D’Angelo Russell va tenir les Lakers en vie dans le troisième quart avec un 3/3 derrière l’arc.

DLo is 3-3 from three in the 3Q!

Lakers narrowing the gap on TNT 👀 pic.twitter.com/6LSZFgWBvk

— NBA (@NBA) March 27, 2024

Les Lakers en auront bien besoin. Giannis pratique une défense exemplaire sur Anthony Davis, et le ballon circule bien chez les daims. Bobby Portis se démultiplie pour aider les siens à maintenir un gros écart, les Bucks récupèrent un lead de 14 points avant d’aborder la dernière période. Tout le monde se rend utile côté Bucks : six joueurs ont au moins 9 points. Lillard propose 15 points et 4 assists, Giannis est déjà en 23 points, 13 rebonds, 9 passes, 2 interceptions, 3 contres et Pat Connaughton en sortie de banc fluidifie le jeu à merveille avec 7 passes décisives.

The Freak with force on both ends! pic.twitter.com/Xe87sgeHLA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 27, 2024

Il y a du mieux pour Los Angeles, mais les Lakers au global ont toujours leurs problèmes d’adresse. Les Bucks ne sont pas concernés par ces soucis, Damian Lillard chauffe petit à petit et le lead des Bucks atteint les 19 points à huit minutes du terme. On pourrait penser que les Bucks vont gentiment plier cette affaire. Hein, on pourrait ? Ça serait oublier qui est le head coach à Milwaukee. Austin Reaves montre l’exemple, Giannis enchaîne deux pertes de balle et voilà les Lakers à 5 points de Milwaukee alors qu’il reste près de 5 minutes à jouer.

Une fin de match complètement folle

Les Bucks inscrivent un 5-0 mais deux énormes 3-points de Anthony Davis puis Austin Reaves permettent aux Lakers de revenir à 101-99 avec une minute à jouer. Taurean Prince sur la ligne ramène les Lakers à égalité. Khris Middleton rate son panier, donnant l’opportunité aux Lakers de mener. D’Angelo Russell se fait alors contrer, on croit que la balle va revenir aux Lakers, mais Doc Rivers demande un challenge.

On retient son souffle à Milwaukee, mais Tony Brothers est formel : la balle est pour les Bucks, Dame Time ! Oui mais non. Giannis effectue la remise en jeu pour Lillard, qui la rend à Giannis. Faute sur le Grec. Remise en jeu par Khris Middleton, tout le monde s’attend à ce que la balle revienne à Dame mais Khris tente le alley-oop pour Giannis. Le play de Doc est parfait, mais le Freak n’arrive pas à conclure par-dessus AD. La balle revient aux Lakers avec huit dixièmes de seconde restant. Austin Reaves trouve un tir de loin grand ouvert, mais manque de peu. On ira en prolongations à Milwaukee.

Les Bucks commencent l’extra time avec un bon kick out de Giannis qui trouve Malik Beasley dans le corner. Ficelle, et Malik en profite pour gueuler un coup sur ses anciens potes du banc des Lakers. Réponse immédiate de loin de la part d’Austin Reaves, mais Damian Lillard veut aussi rentrer dans le jeu et inscrit son tir primé. Un rebond offensif de Hachimura et un 3-points de Anthony Davis plus tard, on est à 108 partout. C’est le moment que choisit ce diable de Spencer Dinwiddie pour inscrire son premier panier du match. Et depuis le parking. Première fois que les Lakers mènent dans la partie, 111-108 Lakers, Doc Rivers a cramé le gâteau ! Sauf que. Sur un tir raté de Lillard, Giannis fait parvenir le ballon à Malik Beasley qui fait mouche. 111-111.

GIANNIS TO BEASLEY OMG 😱 pic.twitter.com/2iGY7lC15K

— 🤍’ (@HeavenlyBuckets) March 27, 2024

Les Lakers sont tenaces

Sur l’action suivante, l’ami Bobby défend comme un âne, Rui Hachimura redonne deux longueurs d’avance aux siens. Personne ne veut lâcher ! Faute sur Dame qui tirait derrière l’arc, 3/3 aux lancers. 113-114 Bucks. Reaves à son tour, ne rate pas non plus derrière la ligne, 115-114 Lakers.

Dame Time ? Dame Time ! Lillard vient de se faire contrer mais Giannis Antetokounmpo se saisit du rebond offensif. Il transmet à Jae Crowder qui passe la balle à Malik Beasley, ouvert. Celui-ci la donne à Khris Middleton, mieux ouvert. Devinez qui s’est replacé et est encore plus ouvert dans le corner ? Dame. Khris l’a vu. Il lui passe. Dame ne tremble pas et envoie un énorme tir primé. 117-115 Bucks.

DAMIAN LILLARD STRIKES AGAIN. pic.twitter.com/oHTkE1HElg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 27, 2024

Le dernier tir des Lakers est pour D’Angelo Russell qui subit une faute et fait 2/2 sur la ligne. Egalité. Mais comment ça va se finir ? Sur un tir de Dame pardi. Seulement, Anthony Davis a une autre vision de la fin du match. Le monstre de la raquette renvoie la tentative de lay-up de Lillard. Deuxième prolongation !

Double prolongation à Milwaukee

Il faut attendre plus de trois minutes pour qu’on y voit un panier. Damian Lillard coupe une passe pour aller au dunk, et Austin Reaves lui répond immédiatement. Giannis s’en mêle et vient scorer dans le trafic, un challenge accorde deux lancers francs à Taurean Prince qui n’en rate aucun. Les Bucks ne scorent pas malgré trois rebonds offensifs à l’action suivante, Austin Reaves en profite pour envoyer un énorme trois. 124-121. Damian Lillard rate, Giannis prend le rebond et va sur la ligne. Zéro sur deux, temps-mort Lakers. Los Angeles s’assurera la victoire sur la ligne. 128-124 pour les pourpre et or. Il aura fallu aller la chercher, celle-là.

Anthony Davis a envoyé une performance gargantuesque : 34 points avec 23 rebonds, 2 interceptions et 4 contres, à 3/8 derrière l’arc. Il a joué 52 minutes ce soir, ce qui n’était pas arrivé depuis Kobe Bryant en 2012 chez les Lakers. Austin Reaves s’offre un triple-double avec 29 points, 14 rebonds et 10 passes tandis que D’Angelo Russell finit avec 29 points et 12 assists. Rui Hachimura n’a pas démérité avec un 16 points et 14 rebonds. Des starters californiens surmenés, tandis que le banc des Lakers finit avec un total de 13 points. Côté Bucks, un triple-double monstre de Giannis également : 29 points, 21 rebonds, 11 passes décisives. 27 points pour Lillard avec 8 assists, 21 points pour Malik Beasley et 7 passes décisives pour Khris Middleton. En sortie de banc, Bobby Portis a tout de même produit un match à 18 points et 13 rebonds

Les Bucks avaient tout bon jusqu’à l’ultime quart temps, mais une mauvaise gestion des derniers instants leur coûte une victoire précieuse. Les Lakers gardent une bonne avance sur les Warriors et se rapprochent des Suns grâce à cette victoire au mental. Le road-trip angelino commence fort !