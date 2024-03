On a 8 matchs à suivre ce soir en NBA. Au programme ? Un gros affrontement entre Bucks et Warriors, tous deux sur une bonne dynamique, un Rockets – Clippers qui promet après l’immense match d’Alperen Şengun hier, et les meilleurs potes Kings et Lakers qui se retrouvent pour un match crucial.

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Magic

1h30 : Hawks – Cavaliers

1h30 : Sixers – Grizzlies

1h30 : Rockets – Clippers

3h : Jazz – Bulls

4h : Warriors – Bucks

4h : Blazers – Thunder

4h30 : Lakers – Kings

Le match à ne pas rater : Warriors – Bucks (et Lakers – Kings)

Y’a un petit face-à-face californien à la même heure entre deux équipes qui ne s’aiment pas beaucoup, mais ici on sent bien le clash entre des Bucks qui montent sérieusement en puissance et des Warriors sur une excellente lancée (13 victoires en 17 matchs). Le collectif de Golden State nous remontre de très belles choses dernièrement. Les Warriors n’ont pas perdu deux matchs de suite depuis janvier et sortent d’une humiliation publique face aux Celtics. Ils voudront donc montrer un vrai sursaut d’orgueil ce soir pour conserver leur bonne dynamique chez eux face à une grosse équipe des Bucks.

À surveiller de près : le duo des Bucks Damian Lillard – Giannis Antetokounmpo. Dame reste sur une explosion à 41 points au dernier match, sa deuxième meilleur perf’ sous le maillot des Daims. On n’oublie pas le Freak qui ne donne jamais sa part au chien quand il s’agit de sortir des lignes de stats affolantes. Il a été mis au repos pour le dernier match après un soir à 46 points et 16 rebonds sur ses pauvres voisins de Chicago. S’il est listé comme incertain, on imagine que Giannis répondra présent pour dunker sur tout San Francisco.

Mais aussi…

Le Magic, en back-to-back, va essayer de faire manger du sable aux Wizards en les amenant à la plus grosse série de défaites de leur histoire, qui plus est devant leur public.

James Harden revient sur ses terres de Houston avec ses compères des Clippers, mais se dressera sur leur route un Turc tout fâché qui vient d’envoyer 45 pions et 16 rebonds sur notre Victor national.

Duel d’équipes criblées par les absences entre Philly et Memphis. Mais à ce jeu-là, Philadelphie devrait l’emporter.

Et si les Cavaliers, à un cheveu de la deuxième place, perdaient contre les Hawks sans Trae Young après une victoire contre la meilleure équipe de la Ligue ?

Jazz – Bulls, il y a 25 ans c’était le sommet du basket.

OKC doit rebondir ce soir et gagner à Portland pour espérer récupérer sa première place à l’Ouest, pas trop dur comme mission.

Lakers – Kings : deux équipes avec le même nombre de wins, qui se battent pour une place en Playoffs et qui ont tendance à pas pouvoir se blairer. On ne devrait pas être déçus.

Les Français de la nuit :

Bilal Coulibaly va tout donner contre un Magic en forme : y’a une place dans la All-Rookie Second Team à aller chercher.

Nico Batum devrait être de la partie contre Memphis pour garder les Sixers en vie en attendant Jojo.

On espère voir un peu de temps de jeu pour Olivier Sarr et Rayan Rupert dans leur duel de ce soir.

Et en G League ?