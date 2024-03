Le pivot des Raptors Jakob Poeltl avait été contraint de quitter ses coéquipiers après quinze minutes dimanche dernier face à Charlotte. Il ne retrouvera probablement pas le groupe dans les prochaines semaines.

Victime d’un petit doigt disloqué, le pivot autrichien était absent depuis plusieurs jours. La franchise vient d’annoncer qu’il a été opéré mardi à New York. Aucune date de retour n’a été communiquée, et il est possible qu’il soit forfait pour le reste de la saison.

ICYMI — Raptors announced last night that Jakob Poeltl had surgery in New York on Tuesday after dislocating the pinky finger on his left hand on Sunday against Charlotte. There is no timetable for his return.

Titulaire à 50 reprises cette saison, Jakob Poeltl produisait une saison solide – dans ses standards – avec 11,1 points, 8,6 rebonds et 1,5 contre de moyenne, le tout à 65% de réussite au tir.

À l’infirmerie des Raptors, il rejoint Scottie Barnes qui souffre lui aussi de la main gauche. La saison régulière des deux joueurs semble compromise. Et il y a peu de chances que Toronto réussisse à accrocher une place en Playoffs. 12è de l’Est avec un bilan de 23 victoires – 39 défaites et quatre matchs de retard sur la première place qualificative en Play-in, les Dinos regardent plutôt derrière.

Dans la course à la Draft 2024, on rappelle que San Antonio possède le pick de premier tour des Raptors cette année, à moins qu’il soit dans le Top 6. Les Raptors doivent donc se débrouiller soit pour être en Playoffs (spoiler : raté), soit être dans le Top 6 de la Draft. Ils ont actuellement – tenez-vous bien – le 7è pire bilan de la Ligue. C’est-à-dire qu’ils sont à la pire place possible. Pas mal non ? C’est canadien.

Memphis et Portland sont les deux franchises “à rattraper” avec respectivement deux et cinq matchs “d’avance” dans le tanking. Pour avoir de bonnes chances de garder leur pick, les Raptors vont donc devoir perdre beaucoup d’ici mi-avril. Et chaque victoire les éloignera de la Draft 2024 en juin prochain.

Notre petit doigt (oui elle est facile) nous dit que la fin de saison sera peut-être sous le signe de la main gauche. Mais au sens bien figuré de l’expression. Kelly Olynyk alias Legolas – qui a récemment prolongé pour deux ans – aura toute la place qu’il faut à l’intérieur quand il faudra ménager une cheville d’Immanuel Quickley ou une oreille de R.J. Barrett. Et si Gradey Dick envoie 17 tentatives de loin un soir à Orlando alors qu’il est aussi froid que Winnipeg en décembre, il faudra pas s’étonner. Roulez jeunesse !

