Trae Young sur son avenir à Atlanta : “Mon objectif, c’est de gagner ici”

Alors que les rumeurs sur son avenir aux Hawks se font de plus en plus bruyantes, Trae Young réaffirme sa volonté de demeurer à Atlanta. Encore mieux, il dit vouloir rester pour gagner des titres !

Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Hawks depuis la grande épopée des Playoffs 2021. Des campagnes décevantes autour des 50% de victoires et ça tombe dès le premier tour contre un cador de l’Est. Et sans vraiment trop y croire. Le pire, c’est que ça ne s’arrange pas. Cette année, les pioupious auront bien de la chance s’ils se font éjecter en Playoffs par un gros de l’Est tant leur place ne tient qu’à un fil. Et pas un fil épais. Les Hawks (27 victoires – 34 défaites) s’accrochent tant bien que mal à la dixième place, dernier strapontin pour le play-in tournament. Au vu de leur niveau cette saison, on voit mal les Faucons remporter deux matchs de suite au play-in. Les faits sont là : le coach Quin Snyder n’y arrive pas mieux que Nate McMillan, qui avait quitté son poste de head coach après 59 matchs la saison passée.

Au milieu de tout ça, Ice Trae.

All-Star en février dernier, Young a été appelé en tant que remplaçant pour aller se dégourdir un peu les jambes à Indianapolis. Une récompense bien méritée pour le meneur qui brille de mille feux en attaque. Encore une saison en double-double pour le pire ennemi des Knicks : 26,4 points et 10,8 passes de moyenne cette saison. Une production à la passe très impressionnante au vu du niveau collectif des Hawks cette saison. Atlanta à moins de 45% de victoires avec Trae Young au milieu qui continue d’envoyer du lourd, forcément, ça fait jaser. Pour ne rien arranger, Trae a raté les cinq derniers matchs de la saison à cause d’une vilaine blessure au doigt. Sacrée ambiance.

Tout ça pour dire que les rumeurs concernant l’avenir de Trae Young à Atlanta vont bon train, malgré son contrat garanti jusqu’à 2027. Est-ce que les Hawks vont le conserver ? Est-ce qu’il veut au moins rester à Atlanta ? Ice Trae a voulu mettre les choses au clair lors d’une interview avec Taylor Rooks (Bleacher Report).

“Je l’espère. J’aurais pu aller à Kentucky, j’aurais pu aller à Kansas [à l’université, ndlr], mais j’ai choisi d’être différent et je suis allé à Oklahoma pour essayer de remporter un championnat. Ils n’ont jamais gagné de titre à Atlanta. Me faire drafter ici, ça m’a paru être un mariage parfait. C’est quelque chose que je veux faire, je peux déjouer les pronostics ici aussi. Ma vision générale est de rester ici, mon objectif c’est de gagner ici, gagner des titres, rassembler des gens ici avec moi et construire cette dynastie ici. Vous l’entendez du principal intéressé, je veux gagner, vous l’avez entendu, je veux gagner. Donc si c’est à Atlanta, c’est là où je veux être. C’est là que je m’imagine être.”

"I wanna win… if that's in Atlanta, that's where I wanna be."@TheTraeYoung responds to hearing his name in trade rumors 👀

(via @taylorrooks) pic.twitter.com/DXhCBMrfHC

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 6, 2024

Paroles en l’air ou pas, en attendant ça soulage sûrement pas mal du côté des fans des Hawks, qui ont entendu pas mal de bruits de couloir ces derniers temps. Les Lakers pourraient être sur le dossier Ice Trae dès cet été et auraient gardé des picks de draft au chaud pour faire marcher un échange. On parle aussi d’un intérieur rookie phénoménal à San Antonio qui compléterait parfaitement le jeu du petit prodige des Hawks, et dont l’association créerait sans nul doute miracles et prodiges.

Mais les choses sont claires pour Trae Young aujourd’hui : quand bien même les résultats ne sont pas là pour l’instant, il se voit continuer à Atlanta pour gagner avec les siens. Reste à voir si “gagner à Atlanta” est vraiment possible, car dans le cas contraire le discours du bonhomme pourrait bien changer…

Source texte : Bleacher Report

Y’a encore 1 an réel de travail autorisé pour Landry Fields, Quin Snyder et compagnie.

Je pense sincèrement que cet été est safe, qu’il y a du gros mouvement à venir et le soir de Draft + Free Agency ça va vouloir mieux l’entourer.

Mais t’as 1 an. S’il regarde les Playoffs à la… https://t.co/rxtOhOVgmE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2024