Indisponible depuis plus d’un mois à la suite d’une opération du doigt, Trae Young continuerait de progresser vers un retour selon les informations livrées par sa franchise. Pour autant, aucune date n’a été communiquée.

Englués dans le ventre mou de la Conférence Est, les Atlanta Hawks n’ont pas réellement répondu aux attentes cette saison. Après une trade deadline discrète, leur meneur star s’est blessé au doigt et une opération l’a obligé à s’asseoir à l’infirmerie pendant quatre bonnes semaines minimum.

Le délai passé, le staff médical a réévalué l’état de santé de Trae Young hier. Afin de réparer une déchirure du ligament de l’auriculaire gauche, il peut désormais commencer des petits exercices pour bouger ses doigts. S’il progresse, la franchise ne s’est pas prononcée sur un potentiel horizon de retour.

An @emoryhealthcare injury update:

Trae Young, who sustained a left fifth finger torn ligament on Feb. 23 and underwent surgery on Feb. 27, had his one-month follow-up evaluation yesterday.

He is making progress in his recovery. As the next step of his rehabilitation, he will… pic.twitter.com/ESAOO5RvhI

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 26, 2024

Trae Young alignait pourtant une des plus belles saisons de sa carrière, avec des moyennes de 26,4 points (dont 37% à trois-points), 10,8 passes (second de la NBA) et 1,4 interception. Le All-Star s’était même fait remarquer pour sa concentration défensive au fil de l’exercice 2023-24.

Concernant la fin de saison des Hawks, un potentiel retour d’Ice Trae pourrait faire un peu de bien à un groupe qui n’a pourtant pas l’air d’avoir tant souffert. Récemment vainqueurs des Celtics, les pious-pious n’ont plus grand-chose à espérer des dernières semaines. Ils donnent l’impression d’enchaîner une victoire avec une défaite peu importe le contexte ou l’adversaire.

À l’Est, la 10è place est quasiment assurée, et un gros défi au Play-In Tournament se dessine pour la bande de Quin Snyder. Il faudra d’abord se défaire des terrifiants (non) Bulls, avant d’aller faire chuter Miami ou les Sixers (si le classement reste figé) pour espérer jouer les Playoffs. Et même dans ce scénario plutôt peu probable, ce sont les Celtics qui se présenteraient devant eux. Grosse ambiance.

Bref, si un retour de Trae Young peut pimenter les matchs de Play-In, on signe tout de suite. Mais pas certain que la saison d’Atlanta en soit chamboulée pour autant.

Source texte : ESPN