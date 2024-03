Brandon Clarke proche d’un retour, enfin une bonne nouvelle à Memphis

Enfin une bonne nouvelle dans la saison morose des Grizzlies ? À l’infirmerie depuis près de treize mois, Brandon Clarke serait tout proche d’un retour. Il pourrait réintégrer le groupe dès ce mercredi face au Lakers.

Brandon Clarke n’a plus foulé un parquet depuis le 3 mars 2023. Victime d’une terrible rupture du tendon d’Achille, il n’a pu qu’assister impuissant à la déroute des oursons tout au long de l’exercice 2023-24. Sans Morant, ni Bane, ni à-peu-près n’importe quel humain sur deux jambes dans le Tennessee, le groupe de Taylor Jenkins a sombré dans les méandres de la Conférence Ouest.

Enfin un peu de positif ? L’injury report, publié en amont du match face à LA, indique désormais l’ailier fort “questionable”, c’est-à-dire incertain. Après plus d’un an de galères, Clarke voit enfin le bout du tunnel.

Grizzlies forward Brandon Clarke — out for nearly a year with a left Achilles tear — is on the cusp of returning to the lineup. https://t.co/WOfDy9tGNJ

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2024

L’an dernier, BC avait été important dans la rotation des Grizzlies, jouant en moyenne 20 minutes par soir. Il posait 10 points (à 65% au tir), 5,5 rebonds et une passe en sortie de banc, un bon leader de la second-unit. Un facteur X qui peut faire tourner une rencontre.

Sa remise en forme n’a pas besoin d’être supersonique. Alors que le groupe sera en vacances dès la mi-avril, l’important est d’arriver à bloc au mois d’octobre prochain, dans un exercice 2024-25 qui ne ressemblera (normalement) en rien à ces derniers mois. Avec le retour de Ja et de toute la clique, en plus d’un haut choix de draft, les Playoffs seront un objectif plancher pour rattraper la dynamique de l’an passé. Memphis est jeune, Memphis n’a pas été épargné récemment, mais Memphis a tout pour bientôt revenir avec fracas.

Et ça passe notamment par un Brandon Clarke sur ses deux talons, peut-être dès la nuit prochaine face aux Lakers, avec une restriction de minutes très probablement.

Source texte : ESPN