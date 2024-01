Scotty Pippen Jr. à la rescousse ! Une équipe des Memphis Grizzlies décimée par les blessures a signé le fils de l’ancienne légende des Chicago Bulls en two-way contract. Deuxième chance en NBA pour Junior après une courte aventure aux Los Angeles Lakers.

Les Memphis Grizzlies sont privés d’une immense partie de leurs joueurs cette saison. Ja Morant, Desmond Bane, Marcus Smart, Steven Adams, Brandon Clarke ou encore Derrick Rose sont à l’infirmerie en ce moment. Suite à cette succession de blessures, le front office des Oursons a décidé de tenter le pari Scotty Pippen Jr. en two-way contract (pour deux ans).

The @memgrizz today announced the team signed Scotty Pippen Jr. to a two-way contract. pic.twitter.com/qAaJZeAWxs

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) January 16, 2024

L’ancien meneur de jeu de Vanderbilt va connaître sa deuxième expérience en NBA. L’année passée, il a disputé six bouts de match avec les Los Angeles Lakers, mais il s’illustre surtout avec l’équipe de South Bay en G League. En plus de 30 minutes de jeu, le fils de tourne à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes de moyenne dans la ligue de développement.

Scotty Pippen Jr. n’est pas là que grâce à son nom. Déjà à l’université, il dominait et a été élu deux fois dans la First-team All-SEC en 2021 et 2022. Son petit gabarit (1m85 pour 84 kilos) l’avait empêché d’être sélectionné au moment de la Draft, mais ça n’a pas tué son rêve de NBA.

Il a, avec Memphis, une vraie occasion de se montrer, les Grizzlies ayant commencé leurs dernières rencontres avec… Luke Kennard à la mène. Il va falloir la saisir.

__________

Source texte : Memphis Grizzlies / ESPN