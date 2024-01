L’infirmerie est déjà blindée à Memphis, mais il va falloir faire une place à Desmond Bane. L’arrière des Grizzlies manquera plusieurs semaines à cause de son bobo à la cheville.

Ja Morant, Marcus Smart, Brandon Clarke, Steven Adams, Derrick Rose, Jake LaRavia et donc Desmond Bane.

Selon la franchise des Grizzlies, l’arrière va rater six semaines de compétition à cause d’une sérieuse entorse à la cheville (niveau 3) subie face aux Clippers. Bane s’ajoute ainsi à une liste de blessés longue comme le bras dans le Tennessee.

Grizzlies SG Desmond Bane (ankle) will miss at least six weeks. https://t.co/HYERgrQQ6w

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) January 15, 2024

La blessure de Desmond Bane, auteur de sa meilleure saison statistique en carrière (24,4 points, 4,6 rebonds, 5,3 passes), est le dernier gros coup dur pour une équipe de Memphis qui porte véritablement la poisse cette année. L’infirmerie est tellement remplie que les Grizzlies ont dû aligner un cinq composé de – attention les yeux – Xavier Tillman, David Roddy, Luke Kennard, Jacob Gilyard et Vince Williams Jr. lors de leur dernière sortie face aux Knicks.

Avec un bilan négatif de 14 victoires – 25 défaites et leurs meilleurs joueurs sur la touche, les Grizzlies n’ont plus grand-chose à espérer de cette campagne 2023-24. Une saison de perdue donc, pour mieux rebondir l’année prochaine ?

Sources texte : ESPN / Grizzlies