Surpris dès le Game 1 de leur série du premier tour contre les Wolves, les Grizzlies n’ont pas vraiment montré le même visage que celui qui leur a permis de terminer deuxièmes de l’Ouest cette saison. L’une des causes de cette défaite selon les hommes de Taylor Jenkins ? Le manque d’impact physique. Alors Desmond Bane prévient, va falloir hausser le ton.

130 points encaissés, dominés dans la bataille du rebond, dominés dans l’intensité globale… clairement, le Game 1 contre Minnesota ne ressemblait pas à du Memphis basketball. Si les Grizzlies ont terminé avec le second meilleur bilan de toute la NBA cette année derrière Phoenix, c’est notamment parce qu’ils ont fini avec la sixième meilleure efficacité défensive de la Ligue. Mais samedi soir, on a plutôt eu l’impression de revenir en tout début de saison régulière quand la bande à Ja Morant était en mode portes ouvertes et donc bien loin de la solidité collective ayant ensuite caractérisé leur magnifique campagne 2021-22. Les Wolves sont venus, ils ont vu, et ils ont vaincu. Pendant que Karl-Anthony Towns a mangé Steven Adams et postérisé Jaren Jackson Jr., Anthony Edwards a fait à peu près tout ce qu’il voulait peu importe le mec qui se trouvait en face de lui. L’un d’entre eux, c’était Desmond Bane, impuissant face à Ant-Man et forcément un peu frustré par la tournure des événements. Certes ce n’était qu’un Game 1, mais ce n’est pas du tout comme ça que les Grizzlies imaginaient leur début de Playoffs.

« On a parlé de l’impact physique avant d’aborder cette série, et je pense qu’il n’était pas présent ce soir [samedi, ndlr.]. En tout cas pas assez pour espérer gagner. Il va falloir qu’on se salisse pour gagner une série de Playoffs. » – Desmond Bane, via le Memphis Commercial Appeal

Les Grizzlies sont aujourd’hui dans une position complètement différente des deux dernières années. En 2020, ils représentaient la belle surprise de la saison et étaient tombés avec les honneurs au play-in tournament contre les Blazers. L’année dernière, la bande à Ja Morant a réussi à arracher sa place en Playoffs en tant que huitièmes de l’Ouest, avant de s’incliner contre la meilleure équipe de la saison régulière. Cette année ? Memphis est dans le costume de favori dans ce premier tour face aux Wolves, un statut pas toujours facile à assumer pour une équipe jeune à l’ascension exceptionnelle. Ce groupe-là ne sait toujours pas ce que ça fait de gagner une série de Playoffs, et va clairement devoir enclencher le mode postseason pour éviter une très grosse déconvenue dès le premier tour. Les célébrations, les 56 victoires en régulière, les mots doux envoyés à l’adversaire pendant que ça s’amuse sur le terrain…, tout ça c’était la joie de la saison régulière. Maintenant il faut vite s’adapter au monde très différent des Playoffs, surtout contre une équipe de Minnesota sans complexe également caractérisée par la fougue de la jeunesse. Desmond Bane a raison, les Grizzlies doivent rapidement hausser le ton car les Wolves ne sont pas là pour rigoler. Ces derniers doivent sentir dès les premières minutes du Game 2 au FedExForum qu’ils sont véritablement en terre hostile, et que la fête est terminée.

« Je pense que c’est surtout nous qui n’avons pas fait ce qu’il fallait. C’est pour ça qu’on a perdu. On n’a pas assez fait attention à certains détails du plan de jeu concernant certains joueurs. » – Ja Morant

Réaction attendue pour les Grizzlies demain soir à Memphis. Dans l’intensité, dans l’impact physique, et bien évidemment dans le résultat. Inutile de dire que la défaite est interdite au Game 2, car débarquer à Minnesota avec un retard de 0-2 serait un très mauvais plan. Surtout face à ces Wolves-là…

Source texte : Memphis Commercial Appeal