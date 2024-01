WTF : Mike Brown a ramené le PC en conférence de presse

Expulsé lors de la rencontre face aux Bucks, Mike Brown en avait gros lors de la conférence de presse d’après-match. Le coach s’est carrément pointé en conférence de presse avec un ordi pour montrer les erreurs des arbitres aux journalistes !

En 2023 ou en 2024, cela ne change pas, les arbitres ont toujours les oreilles qui sifflent. Après la colère noire de Darko Rajakovic il y a quelques jours, c’est au tour de Mike Brown de venir pousser un coup de gueule en conférence de presse. Le coach des Kings a été expulsé face aux Bucks et il comptait bien livrer sa version de l’histoire face aux médias.

L’ancien adjoint de Steve Kerr s’est donc pointé avec un ordi pour une petite séance vidéo comme à l’entraînement. Sauf que là, ce sont les journalistes qui ont eu droit à un visionnage. L’occasion pour Brown de montrer les différentes erreurs d’arbitrage (selon lui), qui l’ont poussé à se faire sortir.

Au menu : une faute cadeau qui offre 3 lancers à Lillard, aucun coup de sifflet pour Fox en attaque, le différentiel de lancers accordés à la pause ou encore la remise en cause de la position défensive de Brook Lopez, qui ne respecte la règle de la verticalité puisqu’il ne lève qu’un bras sur deux. Bref, une séance de règles NBA comme à l’école pour Brown, qui en profite pour envoyer un taquet aux hommes en gris par la même occasion.

Autant dire que la NBA va s’emparer de cette affaire rapidement. Adam Silver et ses copains n’apprécient pas les critiques envers les décisions arbitrales et Mike Brown (comme Rajakovic avant lui) va très certainement passer à la caisse avec une belle amende à payer.

