Damian Lillard intègre le club des 2500 tirs à 3-points marqués en NBA

Décisif cette nuit avec le tir de la victoire face aux Kings en prolongation, Damian Lillard continue d’écrire son histoire parmi les meilleurs snipers de l’histoire de la NBA. Le meneur a atteint le cap des 2500 tirs du parking. 5ème meilleur tireur à longue distance dans le classement all-time, Dame se rapproche à grands pas d’un certain Reggie Miller.

Son match a loin d’avoir été parfait mais Damian Lillard est bien le héros des Bucks en ce lundi matin. Comme si souvent par le passé, le meneur à la montre a brillé dans un moment clef pour offrir la victoire à son équipe de Milwaukee avec un missile à 3-points. Et ce tir n’est pas juste synonyme de victoire pour les Bucks, il permet aussi à Damian Lillard de devenir le 5ème joueur de l’histoire de la NBA à réussir 2500 tirs du parking en carrière.

Congrats to @Dame_Lillard of the @Bucks on becoming the 5th player in NBA history with 2,500 3-pointers made! pic.twitter.com/nSOOWilK4k

— NBA (@NBA) January 15, 2024

Excellent shooteur depuis ses débuts NBA en 2012, Lillard s’est affirmé très rapidement comme l’un des snipers les plus redoutables à longue distance, les Rockets et le Thunder en ont justement un souvenir bien amer. Des performances qui ont permis à Dame Dolla de monter jusqu’au 5ème rang all-time à 3-points, derrière Stephen Curry, Ray Allen, James Harden et Reggie Miller. Une hiérarchie qui devrait bientôt évoluer puisque l’ancienne idole des Pacers n’a plus que 60 tirs à 3-points d’avance sur Lillard. Selon l’adresse de Dame, il faudra une quinzaine de matchs grosso modo pour aller le dépasser.