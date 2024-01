C’est l’une des dates les plus attendues de la saison NBA, le genre de date à laquelle les vrais fans se reconnaissent entre mille. 12h de NBA non stop, 11 matchs de 19h à 7h du matin, c’est l’heure du MLK Day !

Le MLK Day, ou Martin Luther King Day, a lieu chaque année le troisième lundi du mois de janvier. Jour férié aux États-Unis, en l’honneur du pasteur né un 15 janvier, le MLK Day trouve également son écho en NBA, qui fête à sa manière, chaque année, ce jour pas vraiment comme les autres. Un programme alléchant, en antenne nationale, et chaque année plus d’une dizaine de matchs à mater, avec tenues et comportements appropriés à une journée importante dans le paysage américain. En ce qui nous concerne ? Voici le programme d’une soirée qui s’annonce haute en couleurs (et longue, très longue) :

19h : Sixers – Rockets

20h30 : Mavericks – Pelicans

21h : Knicks – Magic

21h : Wizards – Pistons

21h30 : Hawks – Spurs

0h : Grizzlies – Warriors

1h : Cavs – Bulls

1h30 : Nets – Heat

1h30 : Raptors – Celtics

3h : Jazz – Pacers

4h30 : Lakers – Thunder

Nicolas Batum et les Sixers face aux Rockerts d’Alperen Sengun et Dillon Brooks en antipasti, Lakers – Thunder pour mourir avec le sourire au petit matin, et entre ces deux matchs neuf autres rencontres au programme, avec notamment le retour annoncé de Draymond Green pour les Warriors ou encore Victor Wembanyama du côté d’Atlanta. De la NBA, de la NBA et encore de la NBA à ne plus savoir qu’en faire, est-ce que ce ne serait pas… Noël après l’heure ?