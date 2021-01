Preview de la soirée NBA spéciale MLK : on démarre dès 18h pour un marathon jusqu’à l’aube

Neuf matchs sont au programme ce lundi soir à l’occasion du Martin Luther King Day. Le panel de rencontres proposées démarre bien tôt, dès 18h, avec une opposition entre Knicks et Magic pour nous accompagner pour l’apéro. Il faudra ensuite faire péter le multiplex pour suivre les nombreux matchs se déroulant à partir de 20h30 et devant nous occuper jusqu’à l’aube. La hype est très haute là !

À la suite d’une nuit à six rencontres au lieu de huit du fait du report de deux matchs à cause de ce satané COVID, on reprend le chemin des parquets bien rapidement et ce pour notre plus grande joie. Le Martin Luther King Day nous offre un bien beau programme, alors profitons-en !

18h00 : Knicks – Magic : ça fait quand même quelques années que les Knicks n’ont pas approché le MLK Day avec une ambition de la sorte et un bilan quasiment à l’équilibre. Tout juste repartis dans le bon sens hier soir avec la taule infligée aux Celtics de Kemba Walker (105 à 75), les Knicks vont tenter de relancer une série de victoires. Pour cela, quoi de mieux que la réception d’un Magic bien mal en point et toujours privé de sept joueurs dont Evan Fournier. Le Frenchie new-yorkais, Frank Ntilikina, touché au genou, ne sera lui pas non plus de la fête et regardera la pépite Immanuel Quickley lui piquer ses minutes sur la ligne arrière. Le duel de patrons entre Julius Randle et Nikola Vucevic vaudra quand même largement le coup !

Reporté : Wizards – Cavaliers : Washington devait accueillir à deux reprises les Cavaliers ce dimanche puis ce lundi mais les deux matchs ont été reportés à l’avance, tout comme les deux précédents de l’équipe de la capitale. Pour cause, neuf joueurs restent placés sous le protocole COVID de la NBA, dont six étant positifs au virus. Dommage, l’affiche aurait pu être belle avec un Bradley Beal toujours aussi fort et des Cavs ayant eux resserré les boulons derrière pour s’inscrire comme l’une des surprises de cet entame d’exercice 2020-21. On aura normalement droit à ces matchs, mais il reste à voir quand !

Wizards GM Tommy Sheppard says that nine players are in health and safety protocols — and that six of them have tested positive for COVID-19. — Tim Bontemps (@TimBontemps) January 15, 2021

20h30 : Hawks – Timberwolves : dans une sale passe avec six défaites en huit matchs depuis le début de l’année 2021, les Hawks vont tenter de relever la tête malgré les absences de Bogdan Bogdanovic et Kris Dunn, et probablement celle de Danilo Gallinari. Trae Young envoie de sacrés parpaings ces derniers temps et une troisième défaite consécutive, ce soir face aux Wolves, ferait quand même bien tache pour un candidat aux Playoffs. Après le report de leur second match face aux Grizzlies, les Wolves reprennent eux sans Karl-Anthony Towns, malheureusement testé positif au COVID. L’Espagnol Ricky Rubio est lui aussi placé à l’isolement par précaution. Des absences qui font mal pour une équipe qui n’avait même pas besoin de ça pour perdre beaucoup trop de matchs.

21h00 : Heat – Pistons : Miami va devoir se racheter après une défaite bien crade contre Detroit (100 à 120). La seconde réception du candidat MVP Jerami Grant (non, aucune enflammade ici) et de ses coéquipiers pourrait permettre de repartir du bon pied après trois défaites. Le COVID a fait beaucoup de mal à un Heat privé de Jimmy Butler et Avery Bradley. Si Tyler Herro (incertain ce soir à cause d’une douleur au cou) et Duncan Robinson ont pris les choses en main au scoring pour compenser les nombreuses absences des derniers jours, ça n’a pas spécialement payé pour le moment. La routourne va-t-elle tourner cette nuit ? À voir !

21h00 : Blazers – Spurs : malgré l’impossibilité de pouvoir vivre une saison tranquille, sans blessure ni contrariété majeure, les Blazers font leur bout de chemin lors de l’exercice 2020-21. Les cinquièmes de la Conférence Ouest accueillent ce soir l’équipe qui les suit au classement, à savoir les Spurs. Damian Lillard va devoir sortir une grosse perf’ au scoring pour compenser l’absence de C.J. McCollum (pied) s’ajoutant à celle de Jusuf Nurkic, opéré du poignet droit et pas de retour avant deux mois. Le laboratoire texan nous offre lui tellement de petits cracks plaisants à observer que l’affiche a vraiment de la gueule sur le papier. Espérons qu’il en soit de même sur le parquet à présent !

23h00 : Grizzlies – Suns : Ja Morant à peine de retour et l’équipe lancée sur une belle série de quatre succès, et voilà que c’est au tour de Jonas Valanciunas d’être obligé d’abandonner le groupe pour quelques jours. Placé à l’isolement car adversaire principal de Karl-Anthony Towns face aux Wolves (118 à 107) juste avant son test positif au COVID, le Lituanien ne pourra pas aider ses potes contre Phoenix. De retour en action après trois matchs reportés depuis leur défaite (107 à 128) contre des Wizards covidés, Devin Booker et son escouade doivent brûler d’impatience à l’idée de rejouer. La confrontation entre la jeunesse de Morant et l’expérience de Chris Paul nous met déjà l’eau à la bouche.

Memphis C Jonas Valanciunas has entered the league's health and safety protocol, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 17, 2021

1h00 : Nets – Bucks : là, on commence à parler d’une sacrée opposition quand même. Voir le trio Kevin Durant – James Harden – Kyrie Irving – ce dernier étant possiblement de retour cette nuit après avoir manqué les six derniers matchs – défier Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton ne peut que nous chauffer. D’autant plus que les deux équipes ont trouvé leur rythme, Brooklyn restant sur trois succès et Milwaukee sur quatre matchs remportés. Le choc annoncé sur le papier en sera donc un. Espérons pour lui que Giannis Antetokounmpo ait réglé ses problèmes aux lancers francs après son 1/10 face aux Mavericks ce week-end. Son équipe pourrait bien avoir besoin de ces petits points si précieux lors des prochaines heures au vu du casting en face.

Kyrie Irving is listed as questionable for the Nets game against the Bucks on Monday. Irving has missed the Nets last six games. — Malika Andrews (@malika_andrews) January 17, 2021

1h30 : Raptors – Mavericks : malgré deux succès bien difficiles contre les Hornets (111 à 108 puis 116 à 113), les problèmes sont toujours là pour les Raptors. Pascal Siakam oscille entre bonnes perfs et matchs à oublier et sera très attendu ce soir. Les Mavericks, les fesses encore rouges de leur inattendue défaite (101 à 117) contre les Bulls en début de soirée ce dimanche, devront faire sans plusieurs joueurs. Quatre d’entre eux sont toujours isolés à cause du COVID (Dorian Finney-Smith, Dwight Powell, Maxi Kleber et Josh Richardson) et Tim Hardaway Jr. est lui incertain à cause d’une douleur à l’aine. Luka Doncic et Kristaps Porzingis (s’il joue car c’est un back-to-back) vont tenter de redresser la tête après des derniers jours décevants. Espérons que cette fois-ci, le Slovène ne s’éteigne pas après la pause !

2h00 : Bulls – Rockets : surprenants vainqueurs avec la manière des Mavericks la nuit dernière (117 à 101) malgré un Zach LaVine maladroit (10 points à 1/8 mais aussi 10 passes), les Bulls ont pu s’appuyer sur leur collectif pour l’emporter. Toujours sans John Wall, blessé au genou, les Rockets espèrent pouvoir compter sur les retours d’Eric Gordon, DeMarcus Cousins et Sterling Brown et le renfort de la recrue Victor Oladipo pour remporter un second match depuis le départ de James Harden pour Brooklyn. L’occasion est belle pour Lauri Markkanen de prouver qu’il peut faire preuve de constance dans ses performances ? On l’espère pour lui, après son match à 29 points et 10 rebonds hier soir.

04h00 : Lakers – Warriors : le bouquet final, le clou du spectacle. Cet affrontement entre les Warriors de Stephen Curry et les Lakers de LeBron James nous rappellent pas mal d’oppositions passées entre les deux hommes. Si le King a changé de ville et de conférence, le Chef a lui un casting différent à ses côtés. En dehors de Draymond Green et de Kevon Looney (et bien sûr du malheureux Klay Thompson), l’effectif n’est plus du tout le même que lors des batailles entre Cavaliers et Warriors ces dernières années. Malgré tout, l’attente précédant les duels entre LeBron et Steph est toujours aussi forte. De plus, en dehors du pauvre Klay, à qui on pense bien fort, tous les acteurs majeurs devraient être là pour nous offrir un beau spectacle. Vivement ce soir !

Quelle soirée se présente devant nous ce lundi ! Avec neuf rencontres qui vont nous accompagner de 18h à l’aube demain matin, il y aura largement de quoi s’occuper et de satisfaire tout le monde. Le Martin Luther King Day est un jour à part au sein de la NBA, spécialement pour la ville de Memphis et d’Atlanta. Pour autant, le plus fort de l’action se déroulera plutôt du côté de Brooklyn puis de Los Angeles.

