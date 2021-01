Un pari par match : soirée NBA exceptionnelle, on sort les bonnes cotes et les nez fins

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Et aujourd’hui, c’est un jour spécial en NBA puisque c’est le Martin Luther King Day. A l’heure où ces lignes s’écrivent neuf des dix matchs initialement prévus devraient se jour. Voilà qui nous laisse un très joli programme avec des horaires très européens ! Et qui dit joli programme dit nombreuses opportunités pour se faire plaisir sur un pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme depuis quelques années maintenant pour le Martin Luther King Day, nous vous proposerons une série de paris autour de cette soirée spéciale, un par match exactement, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport dont vous pouvez retrouver toutes les cotes du jour ICI !

Knicks – Magic (18h00)

Les Knicks vont gagner le match (2,05) : et oui, on commence fort cette série de paris en misant sur les Knicks. Les New Yorkais sont en back-to-back mais ils n’ont pas eu trop à forcer hier soir pour battre les Celtics (voilà une phrase qui fait bizarre à écrire, reconnaissons-le). Toujours est-il qu’après une sale série de 5 défaites qui avait suivi un bon début de saison, les Knicks ont renoué avec la gagne. Tom Thibodeau dispose de presque tout son effectif (Frank Ntilikina et Alec Burks à l’infirmerie) et va donc pouvoir continuer à pousser ses gars. Côté Magic, l’ambiance est morose. Trois titulaires sont out en ce moment dont deux pour la saison (Jonathan Isaac et Markelle Fultz). Le troisième, Evan Fournier, ne devrait pas tarder à revenir mais vient de louper 8 matchs pour des soucis au dos. Ajoutez à cela d’autres absences pour blessures (Carter-Williams, Okeke, Aminu) ou pour le protocole médical (Mo Bamba) et vous obtenez un groupe très diminué, qui vient en plus de perdre 5 fois de suite. Beaucoup (trop ?) de choses reposent sur Nikola Vucevic offensivement. Si les Knicks abordent ce match avec leur énergie et leur envie Thibodienne, ils peuvent enchaîner une deuxième victoire d’affilée. La cote est très sympa, à 1,93 !

Hawks – Wolves (20h30)

Malik Beasley va faire une performance (Points + rebonds + passes décisives) à minimum 28 (1,80) : depuis une semaine, l’arrière des Wolves est très très chaud ! Il tourne à 27 points de moyenne avec plus de 4 rebonds et plus de 2 passes décisives sur les trois derniers matchs. Vous l’aurez compris, cette performance à 28, Beasley peut l’atteindre rien qu’avec les points ou quasiment. Il vaut mieux au passage car il peut lui arriver de ne pas beaucoup produire en dehors du scoring… La Hawks ne sont pas en forme mais les Wolves non plus, donc un match serré est tout à fait possible. Dernier point : avec l’absence de Karl-Anthony Towns, Malik Beasley sera encore une fois bien sollicité en attaque. Il aura bien entre 15 et 20 tirs. Si ça tombe dedans, ce sera déjà un très grand pas vers une cote qui passe.

Heat – Pistons (21h00)

Jerami Grant va marquer minimum 25 points (2,05) : parmi les mecs qui explosent véritablement cette saison, le joueur des Pistons Jerami Grant possède clairement une place de choix, lui qui fait partie des premiers favoris pour décrocher le titre de Most Improved Player. Et l’une des catégories dans laquelle il a véritablement explosé, c’est le scoring. Quasiment 25 points de moyenne cette saison (12 l’an dernier), dont 26 depuis le début de l’année 2021, c’est du lourd. Grant a clairement les clés de l’attaque chez les Pistons et on le voit bien enchaîner face à une équipe du Heat dans le dur (trois défaites de suite) et récemment perturbée par le COVID. De plus, Avery Bradley et Jimmy Butler – deux très bons défenseurs – sont forfaits pour ce match. Avec une belle cote à 2,05, ça se tente.

Blazers – Spurs (21h00)

Damian Lillard va marquer minimum 35 points (2,00) : it’s Dame Time ! Avec l’absence de C.J. McCollum, forfait pour le match face aux Spurs à cause d’un bobo au pied, ainsi que celle de Jusuf Nurkic, Damian Lillard aura plus que jamais les clés de l’attaque contre San Antonio ce lundi. Et quand Lillard a les clés de l’attaque, ça se traduit très souvent en carton offensif. 35 points, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais le sniper de Portland peut très vite prendre feu, surtout quand les Blazers ont besoin de sa production. Dans deux des trois derniers matchs, Dame a terminé avec 40 et 36 pions, preuve qu’il est plutôt en forme.

Grizzlies – Suns (23h00)

Les Grizzlies seront la première équipe à 10 points dans ce match (1,72) : si ce match est maintenu, ça a l’air de tenir pour le moment, ce serait le premier pour les Suns depuis le 12 janvier. Les Grizzlies eux ont joué deux de leurs trois matchs prévus la semaine dernière et ils viennent de récupérer Ja Morant dont la cheville semble avoir bien tenu hier contre les Sixers. Ce contexte donne très envie de partir une cote qui se base sur un bon début de match des oursons pendant que les Suns ont besoin de quelques minutes pour se remettre dans le rythme. D’autant plus qu’à plusieurs reprises depuis le début de saison, Phoenix a montré des difficultés dans les entames de matchs.

Raptors – Mavericks (01h30)

Les Raptors vont gagner par au moins 6 points d’écart (2,00) : allez, petit pari sur les Raptors, qui vont mieux en ce moment après un début de saison très compliqué. Les hommes de Nick Nurse restent en effet sur deux succès d’affilée face aux Hornets, tandis que les Mavericks vont se pointer à Tampa avec une belle gueule de bois. Déjà présents sur les parquets hier, les Texans ont perdu à domicile contre les Bulls et vu leur grand nombre d’absents (Dorian Finney-Smith, Jalen Brunson, Josh Richardson, Maxi Kleber), ça ne sera pas facile d’enchaîner. De plus, Tim Hardaway Jr. est incertain (aine), tandis qu’on peut avoir des doutes concernant la participation de Kristaps Porzingis sachant que Dallas est en back-to-back et qu’il a joué hier. Raptors en six points, au moins.

Nets – Bucks (01h30)

Giannis Antetokounmpo va faire minimum 6 passes décisives (2,05) : allez, on mise sur un Giannis en mode playmaker ce soir. Bon passeur, le Freak tourne à 5,2 passes décisives par match cette saison, il faudra monter un poil plus haut face aux Nets mais on a confiance en lui. En face, la défense de Brooklyn est loin d’être une référence, on devrait plutôt assister à un match très prolifique en points car les deux attaques font clairement partie des meilleures de la Ligue. Dans un tel contexte, Antetokounmpo devrait bien faire gonfler ses stats, lui qui a atteint les six passes décisives à quatre reprises depuis le début de la saison.

Bulls – Rockets (02h00)

Les Bulls vont gagner (2,05) : deux victoires de suite ? Les Bulls l’ont déjà fait deux fois cette saison dont une fois en back-to-back ce qui est leur cas aujourd’hui. Etant donné que les taureaux n’ont pas eu trop à forcer leur talent hier pour se défaire des Mavericks, on peut déjà diminuer l’impact éventuel de la fatigue pour eux dans cette confrontation avec les Rockets d’un Victor Oladipo qui fera ses débuts. Mais l’ami Toto sera sans John Wall et il y a pas mal d’incertitudes sur les joueurs dont Stephen Silas pourra disposer. Côté Bulls, Billy Donovan aura un groupe assez complet (manque Staoransky) à faire tourner. Et ce bon Billy devrait pouvoir compter sur un Zach LaVine désireux de se reprendre après son match horrible hier (10 points à 1/8 au tir) et retrouver les standards magnifiques qui sont les siens depuis le début de saison. Beaucoup de duels intéressants à suivre donc entre Oladipo et LaVine mais aussi sous les cercles où Christian Wood pourra essayer sa production de All-Star sur Wendell Carter Jr et Lauri Markkanen. Profondeur, cohésion et continuité sont côté Bulls sur ce match. Quelle phrase là encore !

Lakers – Warriors (04h00)

Les Lakers vont gagner ET LeBron marque minimum 25 points (2,00) : parfaitement en contrôle, les Lakers enchaînent en ce moment. Cinq victoires de suite, neuf succès en dix matchs, pas de doute la bande à LeBron James est en plein boom, le tout sans forcer. On aime bien Stephen Curry, mais on voit mal les Warriors inquiéter les champions en titre tant ces derniers déroulent. Quant à LeBron, il fait du LeBron. 24,1 points, 8,1 rebonds, 7,7 passes, c’est du lourd. Peut-il inscrire 25 pions dans cette rencontre ? Les yeux fermés, on espère juste qu’il n’y aura pas de blowout.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne