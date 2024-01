Le développement d’un joueur prend du temps, on a peut-être tendance à l’oublier avec les zinzins comme Luka Doncic, Paolo Banchero ou Trae Young qui ont très vite posé des standards anormaux. Scoot Henderson, lui, aura besoin de plus de temps pour se perfectionner, s’habituer à la Grande Ligue. Cette nuit contre les Suns, il a signé son record en carrière avec 33 points. Ça monte dans les tours, tout doucement !

Attendu longtemps en 2è choix de la Draft 2023 derrière Victor Wembanyama, les attentes étaient énormes pour le meneur sorti tout droit de la Team Ignite en G League. Pourtant, son début de saison a été très, très compliqué. Pour les jeunes meneurs qui ont la balle entre les mains, le temps d’adaptation peut être très long. Scoot porte peut-être très bien son nom puisqu’il est rapide et explosif et pouvait faire la différence sur ce genre de qualités en G League, mais quand tu débarques en NBA c’est une autre histoire.

Saison bien compliquée donc, notamment à l’efficacité avec 41,3% d’efficiency Field Goal, ce qui en fait l’un des pires joueurs NBA à ce niveau. Un début de saison et de carrière gâché par une santé précaire mais depuis quelques matchs, on sent un peu de mieux et l’homme aux goggles a confirmé l’allumage face aux Suns avec 33 points, 7 rebonds et 9 passes… dans la défaite – ça reste les Blazers.

Scoot in the loss tonight:

33 PTS

7 REB

9 AST

4 3PM

3 STL

3rd rookie to reach those numbers in a game (Steph in 2010; Kidd in 1995). https://t.co/VvC1Q5Ktpj

— StatMuse (@statmuse) January 15, 2024

Cette nuit, SH a décidé d’être agressif et malgré des pourcentages un peu crado, c’est un grand mieux pour Scoot qui a tendance à beaucoup hésiter quand il a la balle. Cette nuit on peut dire qu’il n’a pas hésité avec un 11/31 au tir que n’aurait pas renié JR Smith mais, même si ça pique un peu les yeux, on note évidemment une amélioration par rapport à son début de saison. Avec les absences de Malcolm Brogdon, Deandre Ayton et Jerami Grant, quelqu’un se devait de prendre les shoots et c’est une bonne nouvelle que ce soit lui, car le gamin est quand même là pour ça.

L’énergie qu’il amène est contagieuse, une énergie de surcroit mise au service de qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne. En témoignent les rebonds offensifs ou encore l’action où il rattrape Kevin Durant pour filer au panier. S’il peut parfois perdre un peu le contrôle de ce qu’il fait, ses choix sont meilleurs et il arrive plus facilement à se créer une route vers le panier. Et pour la suite ? On va tranquillement se poser en place passager et suivre la progression d’un jeune joueur de 19 ans qui arrive dans la cour des grands, tout simplement.